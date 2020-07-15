«Коронакризис нас не сломит»: руководители крупнейших предприятий Волгоградской области обсудили текущую ситуацию в регионе

В состав Совета недавно вошел исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.

«Как и другие промышленные предприятия региона, Гремячинский ГОК перешел на особый режим работы в период пандемии, - отметил Евгений Сахаров. – Мы предпринимаем ряд мер, чтобы не допустить распространения инфекции в коллективе, в соответствии с политикой компании «ЕвроХим» оказываем всю возможную помощь населению в регионе присутствия.

Мероприятия по противодействию коронавирусной пандемии мы предпринимаем по указанию оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим». В заседаниях штаба, кроме руководителей всей предприятий компании, принимают участие мэры городов присутствия и главы муниципалитетов. Такой формат позволяет нам оперативно вырабатывать и реализовывать мероприятия, наиболее эффективные и необходимые в конкретной ситуации.

Благодаря предпринимаемым строгим мерам безопасности, тесному взаимодействию с властями и местным сообществом нам удается не только избежать сокращений персонала и других болезненных реформ, но и сохранять непрерывный цикл производства, оказывать помощь медучреждениям, пожилым людям и другим маломобильным категориям населения. Буду рад, если наш опыт окажется полезным другим предприятиям Волгоградской области».

Напомним, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. В Котельниковском районе компания завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината - современного промышленного комплекса по добыче и обогащению калийных солей. Важной частью проекта является социальная составляющая – в городе Котельниково предприятие ведет массовое жилищное строительство, реализует социальные проекты в рамках частно-государственного партнерства.