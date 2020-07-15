Волгоградские депутаты массово сдают тесты после госпитализации с коронавирусом Михаила Струка

Руководитель фракции «Единая Россия» Волгоградской облдумы Михаил Струк заразился коронавирусом. Как стало известно «КП-Волгоград», сейчас лидер партии находится в стационаре клинической больницы №4 в Тракторозаводском районе Волгограда. Его госпитализировали на минувших выходных с симптомами болезни. Первичное обследование подтвердило наличие инфекции.

На выходных Михаила Струка госпитализировали с в диагнозом "ковид". Фото: облудма.

По долгу работы Струк только на минувшей неделе контактировал с большим числом депутатов, причем несколько раз: 7 июля был совет, а 9 - заседание. Конечно, парламентарии соблюдали безопасную дистанцию, использовали маски, но это не избавило их от необходимости массово сдавать тесты.

- Я тесно контактировал с ним, поэтому с момента госпитализации уже дважды проходил обследования. Все тесты отрицательные, - поделился с «КП-Волгоград» один из депутатов облдумы, который попросил не называть свою фамилию.

А другие парламентарии не скрывали, что им пришлось сдавать анализы и делились в соцсетях моментами сдачи анализа на COVID-19 в волгоградских клиниках. Так, транслировала своим подписчикам процедуру сдачи теста депутат и известная телеведущая Надежда Кулешова

Как сложится эпидемиологическая ситуация в облудме станет известно по истечении двухнедельного периода, когда вирус может проявить себя при сдаче анализов или симптоматикой.

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