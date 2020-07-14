Волгоградский священник пожаловался на невыносимую жару в классах во время ЕГЭ

ЕГЭ не самое легкое испытание для выпускников. Но в этом году он осложнилось эпидемией коронавируса. Сначала обучение сделали дистанционным, а затем и вовсе перенесли экзамен с июня на июль. Вроде бы дали лишний месяц на подготовку. Но для волгоградских школьников это стало серьезным испытанием. Ведь июль 2020 – почти весь 35-40 градусов. И если раньше единый госэкзамен было сдавать жарко, то сейчас очень, очень жарко. Родители возмущаются, в соцсетях множество постов. А один из них – священник из Калача-на-Дону Дмитрий Климов, написал обращение президенту с просьбой защитить права выпускников.

По СанПИНу температура в школе должна быть не выше 24 градусов. Но когда на улице 40 в тени, в классах гораздо выше.

- Температура в аудиториях колебалась от 30 до 35 градусов по Цельсию, в результате чего многие сдававшие Единый Государственный Экзамен чувствовали себя крайне неудовлетворительно, - описывает ситуацию в жалобе Дмитрий Климов. Имели место проявления вертиго, эксикоза, гипоксии, гипотонии, гипертонии, гипертермии и другие связанные с неблагоприятными внешними условиями недомогания, которые мешали мемористической, рациональной и когнитивной деятельности сдающих Единый Государственный Экзамен. Мой сын дважды обращался в медицинские пункты данных учебных заведений с жалобами на плохое самочувствие. Были зафиксированы гипотония и гипертермия.

По словам Дмитрия Климова, накануне экзамена он просил руководство лицея №10 в классах, где ребята сдавали тест, поставить хотя бы вентиляторы. Но ему отказали.

Кроме того, волгоградские школьники оказались заведомо в неравных условиях с теми ребятами, которые сдавали ЕГЭ при нормальной температуре.

- Господин Президент, прошу Вас инициировать всестороннюю проверку по всем вышеперечисленным фактам, - завершил свою жалобу священнослужитель.

Как на нее отреагирует руководство страны – неизвестно. Но местный комитет образования уже прокомментировал данную ситуацию

- Экзамены в гимназии № 10 проводятся в штатном режиме. За состоянием школьников на протяжение всей процедуры следят медицинские работники. Отметим, всего за всю экзаменационную кампанию случаев потери сознания не было, в гимназии зафиксировано два случая недомогания участников, медпомощь оказана оперативно. Как и во всех пунктах в гимназии установлены кулеры с водой, есть одноразовые стаканчики и бутилированная вода, обеспечен доступ свежего воздуха.

Кстати, школьникам разрешили приходить в удобной одежде – в этом году сделали такую «поблажку». Но некоторые родители по привычке ведут детей в пиджаках и рубашках. Впереди еще несколько экзаменов. Так что мамам и папам стоит проследить, в чем их дети отправились на выпускное испытание, раз уж снизить температуру воздуха не в их власти.