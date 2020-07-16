Мама-блогер из Волгограда назвала четвертого сына ЛитлБо
В последние годы родительский креатив с именами для своих деток просто зашкаливает. Как только не называют малышей. В России уже есть свои Цезари, Луна, Рассвет, Византия, Ума, Севастополь, Лавр и Ахиллес. Волгоградка пошла еще дальше и назвала сына ЛитлБо.
«Надеюсь скоро свидетельство о рождении ЛитлБо будет у меня на руках», - опешила своих подписчиков довольно известная в Волгограде и за его пределами блогер Юлия Романова.
Поверили не многие. Но вскоре волгоградка опубликовала в своем сториз в инстаграме фотографию того самого свидетельства о рождении, где черным по белому было написано – Романов ЛитлБо.
Что тут началось.
«С таким именем он обязательно должен стать заведующим кафедры», «Ну хорошо, что хоть не ЛитрБой», «И не ГубкаБоб», «Ну хоть не ковид», - шутят пользователи в соцсетях.
Кстати, у креативной мамочки Юлии Романовой это уже четвертый ребенок. И четвертый сын. У нее уже есть 15-летний Павел, 10-летний Иван, и трехлетний Александр. При этом женщина успевает не только детей рожать, но и активно вести свой блог. А еще она в 2017 году стала первой вице-мисс на конкурсе «Наша красивая мама» в Волгограде.
В своем блиц-интервью перед этим конкурсом на вопрос «Как думаете, на какого сказочного героя вы похожи?», Юлия ответила – «На Поночку из мультфильма «Утиные истории», а еще на Красную шапочку. Так что любовь к мультфильмам у нее в крови. Хотя на страничке в инстаграме у нее написано «Беременность в крови» и «Живу, как хочу!»
И все-таки ЛитлБо – это была шутка.
«Ну что, поверили вы в ЛитлБо? Да? Ну и повеселили вы меня. Нет, я конечно, отрывная мама и та еще штучка, но назвала я своего сына Богдан. Так что все нормально», - успокоила блогерша.
В подтверждение она все-таки продемонстрировала настоящий документ.
Шутка, к слову, оказалась очень успешной. Волгоградка не только повеселила своих поклонников, но и увеличила число своих подписчиков, причем сразу на несколько тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU