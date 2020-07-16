Держитесь за руль двумя руками, спешивайтесь на зебре: волгоградская полиция обеспокоена ростом числа ДТП с велосипедистами

Летом многие волгоградцы пересели на велосипеды. Вот только до Амстердама Волгограду явно далеко: с инфраструктурой для любителей двухколесного транспорта беда, вот и делят дорогу автовладельцы и велосипедисты. А иногда и не делят, пополняя статистику ДТП. С начала 2020 года произошло 20 аварий, где из 19 пострадавших – 8 детей.

КАТАТЬСЯ НУЖНО ПРАВИЛЬНО

С наступлением летнего сезона на дорогах Волгограда прибавилось любителей велосипедов и самокатов. Погода располагает, да и мобильность стопроцентная. Не нужно тратиться на бензин, искать парковку или ждать маршрутку и бояться коронавируса. Казалось бы, одни сплошные плюсы. Вот только статистика говорит об обратном.

- С начала текущего года на дорогах нашего города с участием велосипедистов произошло 20 ДТП, при которых 1 человек погиб и 19 получили травмы различной степени тяжести. В ДТП под колесами автомобилей оказались 8 несовершеннолетних велосипедистов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В чем же проблема? Основная – в незнании и нарушении ПДД. Причем и автомобилистами, и велосипедистами. И те, и другие – полноправные участники дорожного движения. Только вот между ними в последнее время настоящая война: водители недовольны новыми разметками и сужением полос ради велодорожек, а вторые жалуются на отсутствие инфраструктуры. Если каждый будет «качать права», ничего хорошего не получится. Поэтому и есть правила.

Во-первых, выезжая на велопрогулку, нужно помнить: две руки на руле. Говорить по телефону или хвастаться мастерством вождения на проезжей части – грубое нарушение. Второе: возить груз, который превышает габариты велосипеда на полметра – запрещено. Третье: для пассажира, маленького или большого, должны быть специальные сиденья. Особенно для детей! Четвертое: на дороге с двусторонним движением нельзя поворачивать налево и разворачиваться. Это же касается магистралей с трамвайными путями. пятое: за буксировку велосипедами – штраф. И последнее: на пешеходном переходе нужно быть пешеходом. Мчаться по «зебре» категорически нельзя. Это не советы, это требования к тем, кто любит велики. Это же касается и владельцев электросамокатов. Полиция напоминает: любое нарушение наказывается рублем!

Если попался на несоблюдении ПДД – 800 рублей, создал помеху на дороге – 1000 рублей, катаешься пьяным или нанес вред здоровью – до 1500 тысяч.

У автомобилистов свои правила, да и наказание посерьезней. Лишь при обоюдном соблюдении, а также взаимоуважении получится избежать больницы или смертельных случаев.

- Уважаемые велосипедисты, а также родители несовершеннолетних, прежде чем выезжать на дорогу ознакомьтесь с Правилами дорожного движения. Это займет не так много времени, но сохранит ваше здоровье, а возможно и жизнь! – обращаются к волгоградцам полицейские.

БОЛЬШЕ ВЕЛОДОРОЖЕК – МЕНЬШЕ СПОРОВ

Вроде бы все просто и понятно: соблюдайте, будьте живы и здоровы. Но некоторые владельцы двухколесного транспорта откровенно наглеют и нарушают все, что можно. На оживленных дорогах можно увидеть подростков, рассекающих между машин на купленных к лету самокатах и великах. Конечно, не стоит обобщать, а лучше самим показывать правильный пример. Самокаты – больше тротуарный транспорт. Например, в семье Черновых его купили для прогулок в парках.

- Когда наш трехлетний сын пересел на беговел и за ним было просто невозможно угнаться, мы купили самокат. Это и полезно, и весело, и практично, но исключительно для передвижения в скверах или по набережной. Выезжать на дорогу мы не рискуем, - считает Юлия Чернова.

Но велосипедисты – полноценные участники движения. Весь смысл как раз заключается в том, чтобы совмещать приятное в полезным и передвигаться по городу. Однако специальных дорожек катастрофически мало. Если в том же Амстердаме их аж 400 километров, то в Волгограде их, считай, нет. На проспекте Ленина выделили велополосу, на Чуйкова вдоль набережной, строят дорожку вдоль нулевой продольной. Очевидно, на работу или по делам не накатаешься. Конечно, велосипедисты пользуются трассой, и, кстати, имеют полное право находиться на полосе для общественного транспорта. Вот только на деле это не всегда так.

Возникают споры: водителям не нравятся выскакивающие из ниоткуда велосипедисты, а те в свою очередь пытаются подстроиться под реалии и не угодить в аварию. В интернете даже появилась петиция, адресованная властям области и города, где сообщество автомобилистов просят обратить на эту проблему очень пристальное внимание. Речь о грамотном развитии велодорожной инфраструктуры. Ведь вместе с отремонтированными дорогами появляются разметки, зачастую, не всем понятные.

«Для развития велодорожной инфраструктуры в городе необходим комплексный подход. В первую очередь, нельзя допускать совмещения движения велосипедного и автомобильного транспорта на оживленных участках дорог, а необходимо предлагать альтернативные маршруты по менее загруженным улицам. Также необходимо делать акцент на развитие велодорог в спальных районах города или в новостройках, где велотранспорт более востребован как прогулочный или для поездок по району, создавая именно там инфраструктуру для безопасной езды. Параллельно с этим необходимо активизировать профилактическую работу с велосообществом на предмет соблюдения ПДД, в том числе с привлечением сотрудников ГИБДД Волгоградской области и города Волгограда» - говорится в петиции.

Юрист и общественник Дмитрий Любитенко открыл для себя все преимущества велопрогулок в этом году.

- Перемещаться по городу на велосипеде оказалось удобнее и прохладнее, чем на машине, - считает велосипедист. – Но я убедился в том, что без развития инфраструктуры мобильность на велосипеде будет ограничена; в этом плане в городе уже многое сделано, но и предстоит сделать также немало.

В этой ситуации нет правых и виноватых. Участникам движения нужно соблюдать ПДД, инспекторам ГИБДД – тщательнее следить за этим и выходить в рейды, а властям – продумывать и реализовывать проекты по созданию велодорожек. Ведь по опыту многих стран, где люди массово пользуются велосипедами, воздух чище, да и здоровье крепче.