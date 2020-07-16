2020-07-16T12:02:39+03:00
Общество

В Волгограде оказался самый чистый воздух среди мегаполисов России

Правда, Гринпис в своем рейтинге учитывал только степень загрязнения атмосферы выхлопными газами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Эксперты говорят, что чистый волгоградский воздух обусловлен большим числом электротранспорта и велосипедистов.Эксперты говорят, что чистый волгоградский воздух обусловлен большим числом электротранспорта и велосипедистов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Специалисты всемирно известной организации Гринпис опубликовали интересный рейтинг: они сравнили большие города России по степени загрязнения воздуха. Правда, учитывали в данном исследовании только загрязнение диоксидом азота. По сути это выхлопные газы от транспорта. И что удивительно, в этом рейтинге Волгоград оказался самым чистым среди городов-миллионников.

- Диоксид азота – очень токсичный газ. Он способен вызывать серьезные заболевания легких. Он относится к числу самых опасных загрязнителей с точки зрения ущерба здоровью населения во всем мире. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности в мире, - акцентируют гринписовцы.

Эксперты Greenpeace взяли данные со спутников проекта Tropomi за период с июня 2018 года по май 2019-го, проанализировали обстановку в 15-ти крупных городах России их и составили рейтинг – где сильнее всего воздух загрязнен диоксидом азота.

Вот так выглядит концентрация диоксида азота в Москве. Фото с сайта Greenpeace.ru

Вот так выглядит концентрация диоксида азота в Москве. Фото с сайта Greenpeace.ru

Хуже всех дела обстоят в Москве и Питере. Что, в принципе, не удивительно: ведь там просто огромное число транспорта. Волгоград в этом списке занимает последнюю – 15-ю – строчку. Для сравнения, средняя концентрация диоксид азота за год в Москве составляет 0,78, в Санкт-Петербурге и Челябинске – по 0,38, в Волгограде – всего 0,12. К слову, у наших соседей – Ростова и Воронежа – дела обстоят похуже, у них этот показатель составляет 0,18.

А вот так - в Волгограде. Фото с сайта Greenpeace.ru

А вот так - в Волгограде. Фото с сайта Greenpeace.ru

Большую роль в чистом волгоградском воздухе сыграли велосипедисты, которых в Волгограде и области с каждым днем становится все больше.

- В Волгограде развивают сеть велодорожек и велопарковок, идет интеграция велодорожек в городскую дорожную сеть (администрацией представлен список дорог). В городе имеется 313 трамваев и 210 троллейбусов — они «являются самыми экологически чистыми», - подтверждают и в российском отделении Greenpeace.

Сегодня гринписовцы выступают еще и за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, «Евро-3» и ниже). В Москве и Питере этот призыв уже поддержали.

- Направленные данные предложения в Волгоград, остались без ответа, - сообщают в Greenpeace.

ИСТОЧНИК KP.RU

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