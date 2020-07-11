Задушил и спрятал в скотомогильнике: под Волгоградом парень жестоко убил 16-летнюю школьницу

«Красная кофта, черный купальник, джинсы и белые кроссовки. 16 лет, худенькая, над левой бровью шрам» - ориентировку на пропавшую Дарину Власову накануне распространили полицейские и волонтеры. Спустя несколько дней девушку нашли мертвой: ее задушили и спрятали в сельском скотомогильнике.

УШЛА ГУЛЯТЬ И НЕ ВЕРНУЛАСЬ

16-летняя Дарина вместе с родственниками приехала из Йошкар-Олы к бабушке в Волгоградскую область – в село Сосновка. Вечером 14 июля она ушла погулять, но домой не вернулась. 56-летняя мама сразу же позвонила в полицию Руднянского района. Для ее дочери такое поведение было нехарактерно. На тот момент уже было известно, что последним Дарину видел 22-летний житель Сосновки, с которым она уехала кататься на мотоцикле. Тот пояснил, что транспорт заглох в нескольких километрах от села и пока он его чинил, девушка пошла домой одна. Родственники даже думали, что Дарина решила уехать обратно в Марий Эл на попутном транспорте.

Дарину искали более 150 человек.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу же после заявления по тревоге подняли весь личный состав отдела полиции. Уже тогда силовики подозревали, что исчезновение девушки может носить криминальный характер. Стражи порядка двое суток прочесывали каждый сантиметр сельской местности: овраги, сельхозугодия, прибрежную полосу реки Терса. Опрашивали жителей, как Сосновки, так и соседних сел. Как сообщили в пресс-службе волгоградского Главка, 15 июля число поисковиков увеличилось до 150 человек: к полицейским на подмогу прибыли оперативники ГУ МВД, а также волонтеры и общественники из Жирновского, Еланского, Руднянского районов.

Девушка ушла из дома 14 июля и не вернулась.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

От Дарины трое суток не было никаких известий, а утром 16 июля ее нашли мертвой. В ее убийстве признался тот самый мотоциклист, который все эти дни делал вид, что ничего не знает об исчезновении девушки.

ЗАДУШИЛ И СПРЯТАЛ

Параллельно с поисками опытные следователи работали с единственным свидетелем. 22-летний селянин пытался лгать, но его раскололи.

- В ходе расследования сотрудникам территориального подразделения СКР во взаимодействии с оперативными службами полиции удалось получить неопровержимые доказательства причастности молодого человека к преступлению, под давлением которых он признался в содеянном и указал место сокрытия убитой, которую он задушил, а затем спрятал тело в местном скотомогильнике, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Возбудили уголовное дело, сейчас молодого человека допрашивают, он дает признательные показания. Возможной причиной убийства мог стать банальный конфликт.