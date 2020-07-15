Арбузный сезон 2020: волгоградских арбузов мало, астраханские дорогие

Волгоградское лето без арбузов даже представить невозможно. Сочные, сладкие – в жару просто спасение. В середине июля 2020 года первые полосатики и ароматные дыни уже появились на прилавках рынков и магазинов. Но цены на них кусаются. За килограмм арбуза просят в среднем от 35 до 40 рублей, дыни обойдутся в 60 – 70 рублей за кило. Вкусные, сладкие, мы проверили - есть можно, не отравишься. Вот только один арбуз обходится в 300 - 400 рублей. Для Волгограда это очень дорого. «КП-Волгоград» узнала, откуда и почем на прилавках первые бахчевые.

ОТГРУЖАЮТ В ПОЛТОРА РАЗА ДОРОЖЕ

На рынках Волгограда пока арбузы не местные.

- Бери, вкусный арбуз! Астраханский! - нахваливает товар торговец. - Никакой химии, отвечаю. Смотри вот спелый - звонкий, красивый, хвостик сухой.

Продавцы, которые десятилетиями торгуют бахчевыми, говорят, что зеленых арбузов сейчас вообще не продают. Ведь каждый, загружаясь на поле, тщательно отбирает товар, с которого рассчитывает получить прибыль. Да и торгуют они арбузами годами на тех же самых местах. Так что покупатель свой, «прикормленный». Раз-два обманешь, больше не придет.

- Бахчеводы Енотаевского района начали реализацию арбузов в начале июля, - подтверждают в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

Везут астраханские арбузы не только в соседний Волгоград, но и в Москву, Санкт -Петербург. Оптовые партии отгружают в торговые сети «Магнит», «Лента», «Пятерочка».

- Наш традиционный волгоградский арбуз созреет недели через две. Так что на прилавках он появится не раньше конца месяца. Пока же реализуют гибридные сорта. Но они вряд ли поступят в массовую продажу, - отмечают в облкомсельхозе Волгоградской области.

Цены на арбузы на рынке в полтора раза выше, чем в прошлом году.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские бахчеводы подтверждают: ранние сорта арбузов собрали с полей еще неделю назад. И тоже отправили в другие регионы, где их готовы купить по хорошей цене. Фермеры Быковского и Николаевского районов признаются: в этом году с арбузами плохо. Гораздо хуже, чем в 2019-м.

- Ранних арбузов в этом году очень мало. Саранча была, потом погода, дожди. Что касается традиционных сортов волгоградских арбузов, которые поспеют в августе, то ситуация станет понятна только через пару недель. Бахчи могут погореть, - поделился с корреспондентом «КП-Волгоград» Эдуард.

Так как ранние арбузы не уродились, то и продают их в этом году в полтора раза дороже. Фермеры Быковского района предлагают арбузы сортов Юлия и Каристан. Оптовая цена при закупке от 20 тонн полосатиков – 15 рублей за килограмм. В прошлом году отдавали за 8 – 10 рублей.

Бахчеводы Николаевского и Камышинского района пока лишь предлагают записаться на отгрузку арбузов сортов Каристан, Холодок, Виктория и Продюсер в начале августа. С бахчей Астраханской области сейчас предлагают полосатики по той же цене, что и у волгоградских фермеров.

Волгоградцы пока не спешат покупать ранние арбузы. Ждут августа. Да и дорого. Но попробовать все же хочется. Для уверенности попросите у продавца документы. Обязательно тщательно вымойте арбуз перед тем, как его порезать. И наслаждайтесь!

ВАЖНО!

За качество отвечает продавец

Продавец бахчевых отвечает за качество товара, ему грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

В Роспотребнадзоре отмечают, что каждая партия арбузов с рынка должна пройти ветеринарно-санитарный контроль. Сертификат дает гарантию. В магазине по первому требованию должны предъявить декларацию о соответствии – документ, в котором производитель удостоверяет, что его товар соответствует требованиям. Если же вы берете арбузы и дыни на трассе, где у продавца нет никаких документов, то за последствия отвечаете сами.