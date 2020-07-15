Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 июля: 152 выздоровевших против 93 новых

Вовремя введенный карантин, жесткие ограничения и жара все-таки смогли остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции в России в целом и в Волгоградской области в частности. К 15 июлю наш регион уже, к счастью, потерял статус самого опасного и сейчас находится на 21-м месте среди субъектов РФ. Число новых случаев постепенно снижается, хотя за минувшие сутки вновь зафиксирован рост: еще вчера в Волгоградской области было всего 85 новых пациентов, сегодня – 93. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК.

Инфографика Яндекса.

Новых летальных случаев не зафиксировано. В Волгоградской области в печальной статистике умерших от COVID-19 по-прежнему 50 человек.

Всего за последние сутки в России лабораторно подтверждено 1708 новых случаев коронавирусной инфекции. Прирост всего +0,9%. В Волгоградской области пока стабильности нет: цифры «прыгают» то вверх, то вниз. Но зато есть устойчивая динамика по числу выздоровевших коронавирусных пациентов. К 15 июлю 2020-го число выписанных из госпиталей уже в полтора раза превышает число вновь поступивших. Так за минувшие сутки больницы покинули 152 волгоградца, которые успешно прошли лечение и полностью выздоровели.

В облздраве обращаются к переболевшим COVID-19 с просьбой сдать плазму крови, чтобы их антитела помогли другим тяжелым пациентам побороть коронавирус.

- Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, вы можете получить консультацию специалистов донорского отдела Волгоградского областного центра крови по номеру (8442) 37-69-65, ежедневно в рабочие дни с 13.00 до 15.00, - отмечают в облздраве.

Тем временем, в волгоградских больницах на сегодняшний день находятся еще более 2 тысяч пациентов. Основная масса - жители Волгограда. Именно здесь фиксируют самое большое число новых случаев COVID-19. Только за минувшие сутки положительный диагноз подтвердили сразу у 59 человек.

А вот в районах обстановка постепенно стабилизируется. Новые вспышки зарегистрированы только в Городищенском районе, где к 15 июля сразу 7 новых коронавирусных пациента, а также в Волжском и Светлоярском районе - там по шесть заболевших. В остальных 12-ти районах - по одному-два случая.

К 15 июля коронавирус зафиксирован в 13-ти районах области, а также в Волгограде и Волжском.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В числе новых заболевших пятеро детей и 17 стариков (старше 65-ти лет).