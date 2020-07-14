2020-07-14T17:06:08+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержит отельеров Юга и предоставит «Телевидение для гостиниц» бесплатно на три месяца

«Ростелеком» в регионах ЮФО и СКФО запустил акцию для гостиничного бизнеса, в рамках которой предлагает пансионатам и отелям подключить интерактивное цифровое телевидение бесплатно на три месяца
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Национальный цифровой провайдер на этот период предоставляет клиентам ТВ-приставку и дает возможность при необходимости приобрести телевизионное оборудование в рассрочку по специальной цене. Также возможно подключение на основе современных Smart-телевизоров гостиничной серии. В акции могут принять участие предприятия и организации с номерным фондом от 30 мест и не являющиеся на текущий момент пользователями данного сервиса.

Услуга имеет только лицензионный контент и обеспечивает высокое качество аудио и видеотрансляций, большой выбор интерактивных сервисов и цифровых каналов для публичного и непубличного показа. Она легко интегрируется с системами управления гостиницами, например, такими как Opera и Fidelio. Выделенный нулевой канал для рекламы продуктов и сервисов позволяет отельерам формировать собственные предложения для постояльцев и ненавязчиво их продвигать.

«В этом году гостиничный бизнес в числе первых пострадал от пандемии коронавирусной инфекции. Отели вынуждены были отменять бронирование, возвращая деньги клиентам, и закрываться на неопределенный срок. Несмотря на то, что ситуация сейчас выравнивается, всем очевидно, что выпадающие доходы у предпринимателей в этой сфере будут значительными. Поэтому «Ростелеком» на Юге, как социально ответственная компания, решил поддержать отельеров и запустил беспрецедентную акцию, в рамках которой можно до конца нынешнего летнего сезона воспользоваться нашим предложением совершенно бесплатно и тем самым повысить сервис для отдыхающих, увеличив свое конкурентное преимущество», – отметил Константин Боженов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Услуга «Телевидение для гостиниц» удобна в управлении. Панель администратора позволяет контролировать заселение или выселение номеров, отправлять сообщения гостям, транслировать пользовательский контент. Высокое качество видео в формате HD обеспечит наилучшее изображение на больших экранах, а возможность подключения дополнительных пакетов по желанию гостей позволит удовлетворить интересы даже самых искушенных зрителей.

«Мы планируем воспользоваться предложением по акции и уверены, что в дальнейшем станем постоянными клиентами “Ростелекома”. Мы уже опробовали технологию и остались довольны. Сервис продуман до мелочей, он упростит нам взаимодействие с клиентами и разнообразит их досуг», – отметил Нвер Шахбазян, управляющий гостинично-развлекательным комплексом «Ростовский».

После завершения льготного периода клиенту будет предложено перейти на один из основных тарифных планов, стоимость которых колеблется в диапазоне от 170 до 500 рублей в месяц, в зависимости от количества каналов.

«Ростелеком» по данным независимого консалтингового агентства «J’son & Partners Consulting» в 2019 году стал лидером по количеству абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте в России. Компания реализует проекты любого масштаба и сложности и к каждому клиенту использует индивидуальный подход. В числе сервисов, которые национальный цифровой провайдер предоставляет гостиничному бизнесу, – построение внутренней и внешней инфраструктуры на основе оптического интернета, развёртывание бесшовной Wi-Fi-сети, установка видеонаблюдения, тепловизоров для контроля температуры тела постояльцев и многие другие современные цифровые решения.

Чтобы подключиться по акции, необходимо оставить заявку на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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