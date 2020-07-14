2020-07-14T09:22:47+03:00
Общество

Тарифы на размещение материалов предвыборной агитации в издании «КП-Волгоград»

Зарегистрированным кандидатам площадь для проведения предвыборной агитации предоставляется на равных условиях
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Закрытое акционерное общество «Комсомольская правда в

Воронеже» уведомляет о готовности предоставить на равных

условиях площадь зарегистрированным кандидатам для прове -

дения предвыборной агитации на дополнительных выборах

депутатов Волгоградской городской Думы VI созыва по

избирательному округу №1 Тракторозаводский

и по избирательному округу №9 Центральный 13 сентября 2020 года за плату.

Материалы предвыборной агитации будут размещаться в газете

«Комсомольская правда», «Комсомольская правда. Еженедельник»,

в сетевом издании kp.ru (www.volgograd.kp.ru),

распространяемых на территории Волгоградской области

.

.

*Текст статьи на сайте должен содержать не более 5 000 знаков, в статье размещается

не более 5-ти ссылок и 3-х фотографий.

Наценка за работу журналиста – 3 000 рублей за 1 полосу формата А3,

1500 рублей за написание 1 материала на сайт.

Скидки не предоставляются, наценки не взимаются.

Цены указаны в рублях, (в т.ч. НДС – 20%).

СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ:

ежедневный выпуск: вторник, среда, пятница – за два рабочих дня до выхода,

не позднее 10.00,

еженедельный выпуск: понедельник до 10.00.

в сетевое издание – за два рабочих дня до выхода

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ИСТОЧНИК KP.RU

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