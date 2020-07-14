Тарифы на размещение материалов предвыборной агитации в издании «КП-Волгоград»
Закрытое акционерное общество «Комсомольская правда в
Воронеже» уведомляет о готовности предоставить на равных
условиях площадь зарегистрированным кандидатам для прове -
дения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Волгоградской городской Думы VI созыва по
избирательному округу №1 Тракторозаводский
и по избирательному округу №9 Центральный 13 сентября 2020 года за плату.
Материалы предвыборной агитации будут размещаться в газете
«Комсомольская правда», «Комсомольская правда. Еженедельник»,
в сетевом издании kp.ru (www.volgograd.kp.ru),
распространяемых на территории Волгоградской области
.
*Текст статьи на сайте должен содержать не более 5 000 знаков, в статье размещается
не более 5-ти ссылок и 3-х фотографий.
Наценка за работу журналиста – 3 000 рублей за 1 полосу формата А3,
1500 рублей за написание 1 материала на сайт.
Скидки не предоставляются, наценки не взимаются.
Цены указаны в рублях, (в т.ч. НДС – 20%).
СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИИ:
ежедневный выпуск: вторник, среда, пятница – за два рабочих дня до выхода,
не позднее 10.00,
еженедельный выпуск: понедельник до 10.00.
в сетевое издание – за два рабочих дня до выхода
Реклама
ИСТОЧНИК KP.RU