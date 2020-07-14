2020-07-14T12:49:54+03:00
Экономика

Волгоградская область настроена на триллионный объем промпроизводства

Работу промышленности в коронавирусное время и будущее заводов обсудили на совещании, которое прошло на «Красном Октябре»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На "Красном Октябре" работают 3600 человек. Фото: АВОНа "Красном Октябре" работают 3600 человек. Фото: АВО
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Во вторник на заводе «Красный Октябрь» губернатор Андрей Бочаров провел заседание Совета по развитию промышленности и ТЭК Волгоградской области. Перед этим все приглашенные прогулялись по обновленному скверу у заводоуправления. Фонтаны, игровые площадки, огромная песочница – теперь у местной детворы есть место, где можно гулять. Прошлись чиновники и по цехам завода. Губернатор поздравил металлургов с наступающим профессиональным праздником.

- Я помню, ходил по этому заводу, а там пройти невозможно, асфальта не было, - делится с журналистами губернатор. - Сейчас не все еще вопросы решены по «Красному Октябрю», есть проблемы производственные, связанные с экономикой. Несмотря на свой юридический статус и все сложности предприятие постепенно становится на ноги.

Сквер у завода доделали в этом году. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сквер у завода доделали в этом году.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня на «Красном Октябре» 3600 сотрудников. Еще 670 человек – на промплощадке «Титан-Баррикады». Глава региона подчеркнул, что завод работает, выпускает 900 видов спецсталей, и зарплата работникам выплачивается своевременно.

- Последний контролирующий акционер в 2018 году перевел завод в пятое по счету банкротство. По подготовленным документам на увольнение мы видим, что 2018/19 годы стали бы последними. Если бы ситуация не изменилась, «Красного Октября» бы уже не было, - заявил Андрей Бочаров.

Напомнил губернатор и о заводе буровой техники, который получил первые заказы и набирает сотрудников.

Губернатор обратил особое внимание на установленные в заводском сквере питьевые фонтанчики. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Губернатор обратил особое внимание на установленные в заводском сквере питьевые фонтанчики.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОТЕРЯЛИ НА ЭКСПОРТЕ

Главной темой совещания стала работа промышленности в период пандемии. В коронавирусное время волгоградские предприятия практически не останавливались. Индекс промышленного производства за пять месяцев 2020 года составил 102%. Объем выпущенной продукции вырос на 1,9% по сравнению с тем же периодом года прошлого. Однако в денежном выражении сумма вышла меньше - 345 миллиардов рублей.

- Снижение в основном связано с мировой конъюнктурой нефтехимического рынка, а не с ограничениями на фоне коронавирусной инфекции. К тому же часть продукции пока остается на складах, в условиях ограничения перемещения товаров и грузов, в том числе за пределы РФ, - пояснил губернатор.

Для пострадавших отраслей предусмотрена господдержка. По итогам года более 30 волгоградских промпредприятий получат около шести миллиардов рублей.

В целом ситуация для волгоградских промышленников остается непростой. При этом консолидированный бюджет Волгоградской области за пять месяцев предприятия пополнили на 17,3 миллиарда рублей - рост на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. А средняя зарплата в промышленности за это время выросла на 8,1%.

Власти надеются, что по итогам года объем производства промышленной продукции все же выйдет на запланированный триллион рублей, как и валовый региональный продукт по итогам 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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