2020-07-14T13:27:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 июля: уже 50 умерших

«Комсомолка» собрала последние данные о ситуации с COVID-19 к 14 июля 2020 года в Волгограде и области
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Число новых зараженных уменьшается, но коронавирус никуда не делся, и он продолжает уносить жизни волгоградцев.Число новых зараженных уменьшается, но коронавирус никуда не делся, и он продолжает уносить жизни волгоградцев.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус продолжает пополнять свою печальную статистику: за последние сутки – к 14 июля – в референс-центре подтвердили еще два смертельных случая от COVID-19 в Волгоградской области. Итого, с начала пандемии в нашем регионе от коронавирусной инфекции уже скончались 50 жителей. Растут, хоть уже и медленно, и цифры заболевших. Как сообщают в ИЦК, к 14 июля положительный диагноз COVID-19 подтвердили в регионе еще у 85 волгоградцев. В итоге общее число заболевших в регионе уже перевалило за семь с половиной тысяч и на сегодняшний день составляет 7601 человек.

Инфографика Яндекса

Инфографика Яндекса

Радует, что в Волгоградской области коронавирус потихоньку снижает темпы. Наш регион уже покинул "двадцатку" самых опасных по стране и сегодня находится на 22-м месте среди субъектов РФ. И выписывают из больниц сегодня уже больше, чем поступает новых пациентов. За сутки волгоградские госпитали после выздоровления покинули 108 пациентов. Хотя в больницах на лечении еще остаются 3439 волгоградцев, у которых подтвержден диагноз COVID-19, среди них 172 ребенка.

Всего за минувшие сутки в России подтверждено 6248 случаев коронавирусной инфекции у жителей из 83-х регионов. При этом прирост составляет всего +0,9%. У 24,5% новых коронавирусных пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на 14 июля 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на 14 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Смертельных случаев тоже все меньше. Но они есть. Хотя сегодня в официальную статистику попадают те, кто умер в коронавирусных госпиталях еще месяц назад, и только сегодня по результатам судмедэкспертиз подтвердили смертельный диагноз. За последние сутки такой диагноз подтвердили у 175-ти умерших в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кто может требовать долги с волгоградцев: список легальных коллекторов пополнился
В Волгограде на стадионе «Пищевик» делают поле с подогревом
Столб воды на Пархоменко в Волгограде – результат гидроиспытаний
Опять вспышка коронавируса в Волжском
В банке УРАЛСИБ сумму кредита увеличили до 6 млн руб
От коронавируса умерли 39-летний мужчина из Волжского и 82-летний пенсионер
Волгоградского «опера» арестовали по подозрению во взятке в 2,1 миллиона рублей
На волгоградской трассе из-за женщины-водителя в ДТП пострадали трое детей
В Волжском иномарка врезалась в столб и перевернулась: водитель погиб
В Дубовке ввели особый режим из-за фекалий, затопивших городок
Сел на лодку и уплыл: четвертые сутки на Волге ищут 37-летнего волгоградца
Под Волгоградом из-за молнии сгорело поле пшеницы
В Волгограде полицейского задержали за крупную взятку
В Волжском риелтор продал квартиру клиента и сбросил хозяина с обрыва
МЧС предупреждает: на юге Волгоградской области ожидают ливни с грозой и градом
В Волгограде кавказец устроил «разливной» бизнес горного суррогата
В пяти районах Волгограда отключат свет 14 июля
Больше ста волгоградских гостиниц получат компенсации на профилактику коронавируса
В Волгограде сворачивают палатки для коронавирусных пациентов
Купальный сезон в Волгограде стартует 15 июля
В Волгограде судят главу наркосиндиката, развернувшего 42 филиала по России
На Мамаевом кургане поселятся еще 17 белок
Фонд Исинбаевой строит Волгограде еще одну большую площадку для workout
Новые вспышки коронавируса в Камышине, Палласовке и Волгограде
Парень из Волжского содрал с волгоградца за интим-услуги 2,5 миллиона рублей
Еще 61 семья переедет из трущоб Волгограда в новые квартиры
В Волгограде УК «ЮГ» вновь уличили в «липовом» решении жильцов