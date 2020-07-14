Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 июля: уже 50 умерших

Коронавирус продолжает пополнять свою печальную статистику: за последние сутки – к 14 июля – в референс-центре подтвердили еще два смертельных случая от COVID-19 в Волгоградской области. Итого, с начала пандемии в нашем регионе от коронавирусной инфекции уже скончались 50 жителей. Растут, хоть уже и медленно, и цифры заболевших. Как сообщают в ИЦК, к 14 июля положительный диагноз COVID-19 подтвердили в регионе еще у 85 волгоградцев. В итоге общее число заболевших в регионе уже перевалило за семь с половиной тысяч и на сегодняшний день составляет 7601 человек.

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Радует, что в Волгоградской области коронавирус потихоньку снижает темпы. Наш регион уже покинул "двадцатку" самых опасных по стране и сегодня находится на 22-м месте среди субъектов РФ. И выписывают из больниц сегодня уже больше, чем поступает новых пациентов. За сутки волгоградские госпитали после выздоровления покинули 108 пациентов. Хотя в больницах на лечении еще остаются 3439 волгоградцев, у которых подтвержден диагноз COVID-19, среди них 172 ребенка.

Всего за минувшие сутки в России подтверждено 6248 случаев коронавирусной инфекции у жителей из 83-х регионов. При этом прирост составляет всего +0,9%. У 24,5% новых коронавирусных пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на 14 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Смертельных случаев тоже все меньше. Но они есть. Хотя сегодня в официальную статистику попадают те, кто умер в коронавирусных госпиталях еще месяц назад, и только сегодня по результатам судмедэкспертиз подтвердили смертельный диагноз. За последние сутки такой диагноз подтвердили у 175-ти умерших в России.