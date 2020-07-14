Олег Савченко: «Востребованность национальных проектов не позволит правительству их сокращать»

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 13 июля заявил, что нужно «заглянуть за нынешний горизонт планирования». Глава государства дал три месяца на то, чтобы скорректировать нацпроекты до 2030 года с учетом целей национального развития.

- Это жизненно важные проекты, которые требуют в первую очередь наши земляки, сограждане, ну и также население РФ. Исходя из этого, я считаю, что социальный статус востребованности национальных проектов не позволит правительству их сокращать, - отмечает председатель парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко. - Нацпроекты зависят от решения правительства РФ, от Государственной Думы, регион здесь является соинвестором, соисполнителем. Но мы ни разу не подвели ни руководство страны, ни правительство РФ. Я думаю, что на Волгоградскую область будет обращено внимание, как на лидера, инициатора этих национальных проектов в РФ.

Несмотря на пандемию коронавируса реализация национальных проектов в Волгоградской области продолжается. Благоустройство общественных пространств и дворов, строительство и ремонт дорог, больниц, детских садов и школ в регионе идут по графику, жителей аварийных домов переселяют в новые квартиры.

Корректировка национальных проектов на федеральном уровне должна завершиться осенью 2020 года. При этом будут учитывать эффективность работы каждого региона.

- Несмотря ни на какие трудности, нам нужно довести их до финальной стадии, чтобы показать их эффективность, что они были нужны, необходимы. И на примере Волгоградской области показать результативность работы региональной власти, - считает Олег Савченко.