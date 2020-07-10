Дни Принципиально Нового SKODA RAPID в Волга-Раст-Октава: как это было

Новый ŠKODA RAPID создавался с четким пониманием важности для семейных покупателей - наиболее требовательных клиентов ŠKODA. Ведь недаром ŠKODA — это семейный бренд, а новый RAPID — яркое тому подтверждение. Забота и продуманность деталей, функциональность и SIMPLY CLEVER решения дают полезные решения и детям, и взрослым и даже четвероногим питомцам. В чем и убедились все посетители мероприятия.

Гости смогли пройти индивидуальный тест-драйв на Новом ŠKODA RAPID и оценить все преимущества автомобиля.

Фото: Волга-Раст.

Каждому участнику для комфортного прохождения тест-драйва предлагали прохладную негазированную бутылку воды. А после прохождения тест-драйва его ждал вкусный комплимент в виде индивидуального ланч-бокса, а также подарок - аксессуар от ŠKODA.

Фото: Волга-Раст.

Для всех посетителей были предусмотрены прохладительные и горячие напитки с использованием индивидуальной упаковки.

Фото: Волга-Раст.

А для маленьких гостей мероприятия была отведена отдельная территория, на которой работал весёлый аниматор и проходили интересные конкурсы. Каждый ребенок получил в подарок индивидуальный набор для творчества и сладкий леденец.

Фото: Волга-Раст.

Самые активные участники смогли пройти тест-драйв на детских машинках ŠKODA и получить первое в своей жизни водительское удостоверение.

Фото: Волга-Раст.

Фотозона в выбранной тематике Семейных ценностей не оставила никого равнодушным. А фотограф помог запечатлеть всю семью вместе.

Фото: Волга-Раст.

Этот автомобиль стоит один раз увидеть, чтобы понять насколько он продуман и инновационен. Просто пройдите тест-драйв и никакие слова уже не будут нужны! Записаться на тест-драйв можно на сайте или по тел. (8442)55-23-55.

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