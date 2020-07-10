2020-07-10T16:50:04+03:00
Общество

К нам поступают от Калининграда до Владивостока: волгоградские вузы о новом формате приема документов

Чтобы подать документы в университеты, абитуриенты даже не выходят из дома
Анастасия ЛЕПИНА
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Лично в вуз аттестат сейчас можно не нести.Лично в вуз аттестат сейчас можно не нести.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С марта все студенты и преподаватели перешли на дистанционный формат обучения. За это время видеоконференции из дома вошли в привычный обиход. Приёмная кампания не стала исключением. Коридоры университетов пустуют, но документы от абитуриентов поступают в полным объёме.

Из-за введённых ограничений в связи с пандемией, вузы перевели процесс приёма аттестатов и заявлений в дистанционный формат. Выпускники могут выбрать для себя удобный способ подачи документов: через личный кабинет на официальном сайте, портал Государственных услуг или по электронной почте.

Теперь поступающему даже не нужно выходить из дома жарким летним днём. «Ваши документы приняты» - такое оповещение придёт им на почту. Как обстоят дела с дистанционным приёмом в высших учебных заведениях, «КП-Волгоград» рассказала директор Центра формирования контингента ВолГУ Ирина Карнаух:

«Задолго до старта приёмной кампании была создана сеть консультантов, где абитуриенты могли задать вопрос специалисту каждого института по любому направлению подготовки. На горячей линии пошагово объяснят, как прикрепить документы и заполнить поля в личном кабинете. Однозначно, работы для приёмной комиссии стало больше. Мы понимаем, в какой непростой ситуации находятся абитуриенты в самоизоляции, поэтому максимально стараемся им помочь. Определённые сложности в работе есть, но сейчас можно с уверенностью сказать, что стресс-тест мы прошли».

Новый формат приёма документов так быстро распространяется, что появляются мысли о том, может ли в дальнейшем этот способ стать основным.

«Министерство уже несколько лет готовится к полному переводу процедуры приёма документов в дистанционную форму. В России для реализации пилотного проекта в этом году были отобраны 52 вуза, и мы вошли в их число. Коронавирус выступил лишь катализатором процесса перехода в цифровое пространство. Здесь есть свои преимущества – стираются практически все территориальные границы. С каждым годом география расширяется, и не будет преувеличением, если сказать, что к нам поступают от Калининграда до Владивостока. Поэтому за счёт дистанционной подачи, снижаются временные и финансовые затраты абитуриентов», - говорит Ирина Карнаух.

А вот сотрудникам приемных комиссий все же приходится ходить в университеты и академии. Конечно, как и в любой сфере, здесь тоже предпринимают все меры безопасности: масочный режим, измерение температуры и постоянная дезинфекция рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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