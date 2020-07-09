АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 15.07.2020 с 10.00 (мск) на 27.07.2020 на 10.00 (мск) по продаже объектов недвижимости, составляющих Лот №1 (РАД-217648):

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: 3 084,2 кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №цокольный, Этаж №1, Этаж №2, Этаж №технический, кадастровый номер 34:35:030213:15855, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 71, пом. II;

Объект 2: 73/100 доли в общей долевой собственности на земельный участок общей площадь 3 462 кв.м, кадастровый номер 34:35:030213:15017, расположенный по адресу: Волгоградская обл., Волгоградская область, г. Волжский , ул. Мира 71, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения объектов финансового назначения

Начальная цена Лота №1 – 69 719 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 62 408 000 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 7 311 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 6 971 900 руб.

Шаг аукциона – 1 000 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих ограничений (обременений):

- Договора аренды нежилого помещения № 71 от 01.07.2014 г., заключенного с ИП Авдеева С.Г., площадь аренды 3 кв.м, срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Договора аренды нежилого помещения № 3/2019 от 17.07.2019 г., заключенного с ИП Комарова М.А., площадь аренды 13 кв.м, срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Договора аренды нежилого помещения № 1 от 01.07.2016 г., заключенного с ООО «Современные технологии», площадь аренды составляет 22,30 кв.м, срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 2 000 кв.м., расположенных на цокольном этаже, 1-ом и 2-ом этажах Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Электронный аукцион будет проводиться 27 июля 2020 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 25.04.2020 по 26.07.2020 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25.07.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 26.07.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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