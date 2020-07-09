Правда и мифы о вреде базовых станций

А вместе с ними невидимым, но постоянным ее спутником стал радиосигнал. И он повсюду: когда мы звоним близким в другой город, когда пишем рабочий отчет и отправляем его начальнику, когда совершаем покупки онлайн, смотрим фильмы или слушаем музыку, планируем поездки и ищем информацию в интернете. Даже когда поблизости нет ни одного гаджета и светит солнце – оно тоже передает радиосигнал. Но если этот сигнал из космоса – результат естественных процессов, то мобильную связь «создает» сам человек. Как это происходит и безопасно ли это для здоровья людей?

СОТОВАЯ СВЯЗЬ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ РОЛЬ

Без связи сейчас никуда – это факт. Доказанный на личном опыте каждого жителя Волгоградской области, который столкнулся с пандемией и ее последствиями. Детям пришлось доучиваться онлайн, а взрослым – работать удаленно. Только сейчас многие поняли: без сотовых вышек в отдаленных населенных пунктах региона, где также пришлось жить по правилам самоизоляции, само слово «изоляция» приобрело бы другой оттенок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/789387" frameborder="0"></iframe> Кирилл Давыдов директор МегаФона в Волгоградской области. Видео: Сергей Григорьев.

- Последние месяцы самоизоляции в очередной раз показали насколько полезным может быть мобильный телефон, и как чувствительно для нас его отсутствие. Это особенно актуально для жителей малых населенных пунктов, где мобильная связь – порой единственный способ вызвать скорую помощь, пожарных, МЧС и пр. И тогда качественный интернет – это чуть ли не основной гарант комфортного пребывания дома: возможность доступа к полезным сервисам, например, к порталу госуслуг; обучения, заказа продуктов и товаров, не говоря уже о досуге – онлайн-кинотеатрах, библиотеках и играх. До объявления самоизоляции специалисты МегаФона успели закончить работы и получить все разрешительные документы для запуска новых объектов связи в 19 малых населенных пунктах. В результате еще более 30 000 жителей в поселках Ляпичеве, Раздольном Панфилово, сёлах Кислово, Луговой Пролейке, Новоникольском, Купцово, Перещепном, Бережновке, Очкуровке, Политотдельском, станицах Алексеевской, Березовской, Клетской, Нехаевской и в хуторах Новокиевском, Новодербеновском, Заливском, Бузиновкев получили доступ к высокоскоростному интернету 4G, а вместе с ним больше возможностей для работы, образования, развлечений и общения, - комментирует Кирилл Давыдов директор МегаФона в Волгоградской области.

Доступный интернет и сотовая связь – результат работы большой команды, в которую входят местные власти, операторы, надзорные ведомства. В их числе - комитет информационных технологий Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/789389" frameborder="0"></iframe> Председатель комитета информационных технологий Волгоградской области, начальник отдела развития информационного общества и межведомственных информационных систем Алексей Кидалов. Видео: Сергей Григорьев.

- Волгоградская область участвует в федеральном проекте «Информационная инфраструктура», в рамках которого в прошлом году был подписан контракт на обеспечение передачи данных и создании линий связи до социально-значимых объектов на территории региона, - рассказал заместитель председателя комитета информационных технологий Волгоградской области, начальник отдела развития информационного общества и межведомственных информационных систем Алексей Кидалов. – Мы тесно работаем с операторами сотовой связи. Вышки устанавливаются с разрешения местных властей – именно они выделяют землю, согласовывают это с Роскомнадзором и Роспотребнадзором.

Фото: Josep Mª Suria/Depositphotos.com.

Безусловно, большая часть людей уже не представляет жизнь без связи, но остаются и те, кто боится за свое здоровье. Это касается и стандарта 5G, который сегодня «оброс» мифами. В Роспотребнадзор даже приходят жалобы на связь «пятого поколения». Загвоздка только в том, что 5G на территории России пока не заработал.

Фото: Elizaveta Galitckaia/Depositphotos.com.

- Граждане, которые волнуются, а такие есть, имеют полное право обратиться в Роспотребнадзор с целью организовать замеры напряженности электромагнитного поля и получить ответ на вопрос, влияет ли это как-то на них или нет, - пояснил эксперт. – Что касается стандарта 5G, сейчас только планируется начать проект по созданию сети на территории РФ. Ни в Волгоградской области, на в каких-либо еще субъектах РФ сеть 5G не запущена в эксплуатацию.

БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ – НЕ ОПАСНЫ

Базовая станция не появляется просто так, ее установка – очень сложный процесс, который регламентирует законодательство и контролируют надзорные органы.

- При вводе в эксплуатацию на каждую базовую станцию оператор связи получает разрешение на использование радиочастот в Роскомнадзоре. Предельно допустимые уровни электромагнитного излучения нормируются в зависимости от диапазона частот. Само размещение оборудования осуществляется в порядке, утвержденным санврачом РФ в 2008 году. Разрабатывается проект, который включает расчет предполагаемого излучения от антенн, а также расчет санитарно-защитной зоны. Он подлежит экспертизе, затем специальная лаборатория проводит натурные замеры плотности потока излучения. И лишь после согласовывается с главным санврачом, - комментируют в областном Роспотребнадзоре.

Вся эта сложная работа дает в совокупности то, чем мы регулярно пользуемся – сетями стандартов 2G, 3G, 4G.

Фото: Manuel Faba Ortega/Depositphotos.com.

САМЫЕ ЖЕСТКИЕ ПРИНЦИПЫ

По заявлению экспертов Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды, в России одни из самых жестких принципов касательно излучения.

Например, во Франции, Германии, Португалии плотность потока энергии в диапазоне частот 900 МГц не должна превышать 4,5 Вт/см², в Китае – не боле 0,4 Вт/см², а в России – не более 0,1 Вт/см². В США же запредельные по сравнению с нами показатели – до 6 Вт/см². Даже увеличенные втрое частоты (2100 МГц) не меняют допустимой плотности потока (0,1 Вт/см²) на территории РФ, в то время как в западных странах эти цифры увеличиваются до 10 Вт/см².

МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ

Тема влияния электромагнитного излучения на здоровье человека широко обсуждается в научных кругах последние двадцать лет. Официальная позиция ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) такова: никаких неблагоприятных последствий сотовая связь не несет. Этой же позиции придерживается Роспотребнадзор, хотя действует по принципу «доверяй, но проверяй». Вот, что говорит о ситуации главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева:

- Официальная информация о связи возникновения заболеваний от воздействия электромагнитного излучения, в том числе от базовых станций сотовой связи, отсутствует. Но при этом нормирование и требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов (ПРТО) направлены на профилактику возможных последствий воздействия на состояние организма человека, устанавливая минимальные предельно допустимые уровни электромагнитных полей.

А что по этому поводу думают врачи? Очевидно, что радиофобия – расстройство психологическое, и оно больше присуще людям более старшего поколения. Клинический психолог Михаил Авдеев уверен – это можно исправить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/789393" frameborder="0"></iframe> Комментарий клинического психолога Михаила Авдеева. Видео: Сергей Григорьев.

- Когда мы говорим о причине боязни пожилыми людьми новых технологий (сотовый телефон, интернет) прежде всего, необходимо отделить норму от патологии. К патологии мы можем отнести различного рода фобические расстройства (радиофобия, неофобия, канцерофобия). Если же речь идет о норме, то новая деятельность, получение новых знаний – это всегда выход за привычные рамки и зону комфорта, что создает некоторую напряженность, а в пожилом возрасте это особенно психологически тяжело. Пожилые люди уже привыкли к определенному алгоритму, ритму жизни и зачастую, не хотят их менять. Да что там говорить, молодые и зрелые люди тоже подвержены страху, недоверию к новым технологиям, например, чипизация, электронные паспорт и трудовая книжка и т.д. Между тем, при достаточной мотивации и поддержке близких, пожилой человек вполне может освоить новые виды деятельности. В нашем городе существуют центры (например, социально-реабилитационный центр «Вдохновение»), где совершенно бесплатно социальные работники обучают пожилых людей пользоваться интернетом и сотовой связью.

МНЕНИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

Заведующий кафедрой радиофизики Волгоградского государственного университета Андрей Якимец подчеркивает, что страх некоторых людей перед электромагнитным изучением от базовых станций – нормальный, но его необходимо преодолевать ради прогресса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/789395" frameborder="0"></iframe> Заведующий кафедрой радиофизики Волгоградского государственного университета Андрей Якимец. Видео: Сергей Григорьев.

- Электромагнитное излучение создал не человек, оно существовало всегда (грозы, звезды, планета). И если бы для человечества такое излучение было опасно, людей как вида давно бы не было. Однако мы замечательно существуем с электромагнитным изучением. Если оно небольшое, то никакого вреда не несет.

В настоящее время развитие сотовой связи идет в направлении увеличения пропускной способности каналов. Активно используется 4G, на подходе появление 5G-технологий. В этой связи стало муссироваться информация о вредности подобного излучения. Опасно ли это? Базовая станция имеет максимальную мощность 40 Вт. Чем дальше от вышки – тем слабее сигнал. Например, если станция находится напротив вашего дома, расстояние – 100 метров, то в вашей комнате излучение не будет превосходить 0,007 МВт/см². Другой вариант - если базовая станция на крыше над вашей головой. Антенна излучает сигнал в основном вбок, минимально вниз и вверх. Учитываем железобетонное перекрытие, которое ослабляет сигнал в 32 раза! Таким образом до вас доходит сигнал в 250 раз слабее (сама антенна имеет определенное направление плюс потолок). Другими словами, мощность 0,008 МВт/см². И это безопасно.

Совершенно очевидно, что излучение от обычной микроволновки или телевизора гораздо сильнее, чем от вышек сотовой связи. Но отказываться от всех этих благ – опрометчиво, ведь никто не стал бы внедрять действительно опасные изобретения в нашу повседневную жизнь.

К тому же, государство заботится о своем населении: у нас одни из самых строгих в мире нормы и законы, гарантирующие полную безопасность базовых станций, которая, к слову, полностью доказана научным сообществом. Распространение связи – необходимый этап в развитии общества. Она играет важную социальную роль: начиная от общения между людьми и заканчивая возможностью элементарно вызвать «Скорую помощь» в маленькое село. Удаленная работа, обучение онлайн, даже консультации врача – все это доступно сейчас благодаря связи. И это лишь малая часть.

Стоит на минуточку представить, что связи нет… Вообще и нигде! Психологический дискомфорт от мифов о вышках исчезает при мысли никогда не позвонить родителям из другого города или ребенку, который задержался в школе. Связь и человек – это современная реальность.