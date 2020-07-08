2020-07-08T13:02:09+03:00
Общество

Экологические объекты «Гремячинского ГОКа привлекают внимание широкой общественности

С методами охраны природы, реализуемыми «ЕвроХим-ВолгаКалием», ознакомилась глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Ирина Шарипова
Поделиться:
Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
Изменить размер текста:

Во время посещения Гремячинского горно-обогатительного комбината в сопровождении руководителей предприятия гостья осмотрела наиболее важные объекты поверхностного комплекса ГОКа. На промышленной площадке особый интерес у руководителя общественного движения вызвали природоохранные сооружения ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», построенные на основании наилучших доступных технологий (НДТ).

Солеотвал и шламохранище, где будут храниться отходы сильвинитовой обогатительной фабрики, устроены как огромная ванна, дно и стенки которой выстланы особо прочной пленкой – геомембраной. Такой защитный экран не допускает проникновения рассолов в почву.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Добиться бессточного водопользования предприятию удалось благодаря использованию бактериальных культур. Вода, используемая на фабрике, проходит многоступенчатую очистку, в том числе и бактериальную, и затем вновь поступает в производственный цикл. Это позволяет избежать сброса стоков в водоемы, способствует сохранению природных ресурсов.

Примечательно, что пруды-накопители, в которые поступает вода после очистки, облюбовали для гнездований краснокнижные птицы – огари. Так что надежность используемой технологии одобрена самой природой.

Возможность применения НДТ, подобных этим, на всех производствах России обсуждалась во время видеоконференции «ЕвроХима» и других отечественных промышленных предприятий с представителями ведущих финских производств, связанных с очисткой воды и воздуха, энергосбережением и охраной окружающей среды - Yara, Econet, Kemira, EPSE, Koja. Онлайн-встречу организовали комитет по экологии и природопользованию Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Посольство Финляндии в России https://www.msk.kp.ru/daily/27150/4246489/ .

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

В ходе конференции первый заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию РСПП, генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев и посол Финляндии в России Микко Хаутала подчеркнули, что цель участников мероприятия из обеих стран одинакова: через сотрудничество и внедрение наилучших технологий достичь перехода к безотходной экономике замкнутого цикла и сделать окружающую среду чище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
В Волгоградской области появился мобильный пункт связи для работы в зоне ЧС
«Зеленая волна»: в Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника
Волгоград, Камышин, Волжский – антилидеры по коронавирусу к 8 июля
Подрядчик заплатит огромный штраф за плохой ремонт в парке Героев-летчиков в Волгограде
Нашествие саранчи предотвратили на границе Волгоградской области
Уехал к любимой: в Волгограде ищут сбежавшего подростка из Калача
Ремонт облдумы подождет: волгоградские депутаты отдали 33 миллиона рублей на коронавирус
Суд оштрафовал директора Урюпинского психинтерната за вспышку коронавируса
Больше всего лифтов в этом году заменят в Дзержинском районе Волгограда
Волгоградстат: волгоградцы не торопятся в брак, но чаще решаются на второго ребенка
Под Волгоградом третьи сутки ищут пропавшего 14-летнего школьника
В Волгограде перенесли фестиваль спорта, музыки и кибертехнологий Elton Ultra
Жара за 40 - не оправдание: 134 волгоградцам без маски выписали штрафы патрули
В Волжском столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан»: пострадал 10-летний ребенок
Под Волгоградом уволенный рабочий ранил из ружья бригадира
На улицы Волгограда вышли поливальные машины
Устал в дороге: житель Екатеринбурга погиб в аварии с двумя грузовиками на волгоградской трассе
Семь районов Волгограда оставят без света 8 июля
Результаты ЕГЭ по русскому языку волгоградские выпускники узнают после 20 июня
Из-за коронавируса репетируем малыми группами: ТЮЗ готовит три премьеры
Волгоград и Волжский бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом
Волгоградцы отдали мошенникам почти миллион рублей