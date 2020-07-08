Экологические объекты «Гремячинского ГОКа привлекают внимание широкой общественности

Во время посещения Гремячинского горно-обогатительного комбината в сопровождении руководителей предприятия гостья осмотрела наиболее важные объекты поверхностного комплекса ГОКа. На промышленной площадке особый интерес у руководителя общественного движения вызвали природоохранные сооружения ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», построенные на основании наилучших доступных технологий (НДТ).

Солеотвал и шламохранище, где будут храниться отходы сильвинитовой обогатительной фабрики, устроены как огромная ванна, дно и стенки которой выстланы особо прочной пленкой – геомембраной. Такой защитный экран не допускает проникновения рассолов в почву.

Фото: ЕвроХим.

Добиться бессточного водопользования предприятию удалось благодаря использованию бактериальных культур. Вода, используемая на фабрике, проходит многоступенчатую очистку, в том числе и бактериальную, и затем вновь поступает в производственный цикл. Это позволяет избежать сброса стоков в водоемы, способствует сохранению природных ресурсов.

Примечательно, что пруды-накопители, в которые поступает вода после очистки, облюбовали для гнездований краснокнижные птицы – огари. Так что надежность используемой технологии одобрена самой природой.

Возможность применения НДТ, подобных этим, на всех производствах России обсуждалась во время видеоконференции «ЕвроХима» и других отечественных промышленных предприятий с представителями ведущих финских производств, связанных с очисткой воды и воздуха, энергосбережением и охраной окружающей среды - Yara, Econet, Kemira, EPSE, Koja. Онлайн-встречу организовали комитет по экологии и природопользованию Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Посольство Финляндии в России https://www.msk.kp.ru/daily/27150/4246489/ .

Фото: ЕвроХим.

В ходе конференции первый заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию РСПП, генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев и посол Финляндии в России Микко Хаутала подчеркнули, что цель участников мероприятия из обеих стран одинакова: через сотрудничество и внедрение наилучших технологий достичь перехода к безотходной экономике замкнутого цикла и сделать окружающую среду чище.