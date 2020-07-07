2020-07-07T16:00:54+03:00
Общество

«Ростелеком» организовал онлайн-мероприятия ко Дню молодежи в Волгограде

«Ростелеком» в Волгограде провел два виртуальных мероприятия, приуроченных ко Дню молодежи: уже ставший традиционным для волгоградских студентов турнир «Что? Где? Когда?» и онлайн-викторину для подростков «Логические головоломки»
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Участниками игры знатоков стали 23 команды студентов Волгоградского государственного университета. Игрокам необходимо было зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе и в назначенный час выйти в прямой эфир. Во время турнира ведущий предлагал членам команд отвечать на вопросы по определенным темам, таким как интернет, телевидение и связь. Волгоградские знатоки сыграли три тура и предложили восемь ответов в каждом из них.

Турнир проходил в режиме реального времени и транслировался на специально созданных площадках в социальных сетях «ВКонтакте» и Youtube. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, стали обладателями призов от «Ростелекома», а участники эфира и лучшие игроки получили от организаторов промокоды Wink на месяц бесплатного пользования сервисом.

«Я впервые принимала участие в игре в таком интересном формате. Турнир понравился и мне, и моим друзьям. Нам действительно было нужно такое мероприятие, чтобы встряхнуться, почувствовать радость и прилив активности, разнообразить будни, потому что в режиме самоизоляции мы откровенно заскучали. Спасибо “Ростелекому” за такой подарок, за внимание и классные призы», – поделилась впечатлениями Анна Рогожина, студентка ВолГУ.

Второе мероприятие в онлайн-формате было адресовано старшеклассникам волгоградских школ. Тематическая игра на логику состоялась на сайте детского технопарка «Кванториум Политех». Самые эрудированные участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие с первого по десятое место, получили призы от «Ростелекома».

«Для молодежи очень важно реализовывать свой творческий и интеллектуальный потенциал, проявлять себя в различных видах деятельности. Это особенно чувствуется в период летних каникул и в условиях, когда из-за коронавируса отменялись массовые мероприятия и подростки были лишены привычных встреч и занятий. Благодаря “Ростелекому” у ребят получился отличный праздник! И им не пришлось никуда ехать – достаточно было зайти на специально организованную онлайн-площадку на сайте детского технопарка», – отметила Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».

В связи с необходимостью соблюдения карантинных мер и заботой о здоровье граждан, сотрудники «Ростелекома» организовали для всех победителей бесконтактную доставку призов и подарков.

«Формат виртуальных мероприятий становится особенно актуальным сегодня. Это тот инструмент, который с успехом объединил в себе возможности для дистанционной организации интересного досуга, неформального общения и заботы о здоровье, что особенно важно в неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Внимание к молодому поколению, его интересам и потребностям – значимый момент в политике социальной ответственности нашей компании. Мы понимаем, насколько сегодня важно ребятам общаться, вести привычный образ жизни и поддерживать связь друг с другом, поэтому решили им в этом помочь и организовали на популярных молодежных площадках города виртуальные соревнования», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» регулярно проводит и поддерживает мероприятия для молодежной аудитории. В условиях пандемии в связи с заботой о здоровье граждан национальный цифровой провайдер организовывает активности в виртуальном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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