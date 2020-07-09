Не спи за рулем: на волгоградских трассах гибнут отпускники

С наступлением жары и послаблением коронавирусных ограничений россияне устремились на курорты. Выбор большой: можно и за границу рвануть, а можно путешествовать по стране. Но в наши непростые времена многие предпочитают экономить даже на проезде: садятся за руль своего авто и семьей едут на моря или в регионы, где можно насладиться природой и отдыхом на воде. Но не все доезжают до конечного пункта. В Волгоградской области тревожная статистика ДТП с водителями-транзитниками: гибнут семьями. Причиной тому – усталость.

НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ!

Предугадывая поток транзитного транспорта, волгоградская полиция заранее стала предупреждать водителей об обязательном отдыхе при длительных поездках. Но, увы, некоторые не рассчитали собственные силы. Буквально 5 июля семья из Саратова разбилась в аварии: 44-летний отец выжил, а вот его 49-летняя супруга и 12-летняя дочь умерли на месте. Под утро они ехали в сторону Котельниково по трассе «Волгоград - Сальск». На 49-ом километре глава семейства уснул: иномарка вылетела на встречку и протаранила другую машину. Как итог: трое в больнице, двоих похоронили.

- Наиболее частой причиной ДТП, совершенными водителями-транзитниками, является невнимательность на дороге, вызванная, зачастую, усталостью водителей, находящихся за управлением транспортных средств по 12-14 часов и более без отдыха, отсутствием знаний особенностей маршрута движения, дорожной обстановки, складывающейся на нем, - комментируют «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ехал без сна и отдыха 54-летний житель из Екатеринбурга. На море, отдыхать. В «Шевроле Авео» находились 54-летняя пассажирка и девочки 7-ми и 14-ти лет. Он погиб, остальные в больнице. А все потому, что на 495-ом километре магистрали «Сызрань-Саратов-Волгоград» водитель от усталости не справился с управлением и врезался в грузовик «МАН».

НА «КУРОРТ» ПОД КОНТРОЛЕМ ПОЛИЦИИ

По статистике только в июле произошло более пятидесяти аварий! 6 человек погибли, 63 получили травмы.

- Часть из этих ДТП совершены водителя, транзитом пересекавших наш регион. В целях стабилизации аварийной обстановки с 9 по 12 июля на дорогах Волгограда и области пройдут профилактические мероприятия «Курорт», направленные на повышение безопасности дорожного движения, - прокомментировали в ведомстве.

Инспекторы будут останавливать не только приезжих, но и волгоградцев. Проверят наличие детских кресел, исправность ремней безопасности и их использование. Водителей – на трезвость и соблюдение ПДД. Выяснят, соблюдают ли транзитники режим отдыха и объяснят, насколько это важно.