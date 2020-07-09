У областной больницы в Волгограде мостят плиткой тротуары

Последние годы к областной больнице №1 на улице Ангарской в Волгограде было не подойти, не подъехать. Пешеходы шли, сбивая ноги, пачкая обувь и глотая пыль. А кареты скорой с пациентами подъезжали по узкой дороге вдоль жилых домов, где нередко попадали в пробку. Вскоре площадку у областной больницы благоустроят. Парк и фонтаны здесь, конечно, не появятся. Но столь убогим и страшным это место уже не будет. Сейчас подрядчик готовит основания будущих дорог, мостит брусчаткой тротуары. Не забудут и о деревьях, которые со временем будут давать тень, и о парковках для машин посетителей и медиков, и о новой трамвайной остановке, и о новых проездах для скорой и местных жителей.

Вместо убитого асфальта и пыли здесь будут ровная дорога, новая остановка, лавочки и деревья.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Проект долгожданный, много раз его корректировали, чтобы учесть мнение и жителей, и медиков, - говорит заместитель главы администрации Дзержинского района Сергей Блошкин.

В итоге решили сделать два дополнительных въезда со стороны улицы Ангарской, в зеленой зоне смонтируют поливочник, чтобы волгоградское солнце не выжгло молодые деревца. Парковка у больницы станет больше, еще одна появится со стороны улицы Бурейской – там уже скоро смогут оставлять свои машины посетители больницы. Стоимость работ порядка 35 миллионов рублей. Закончат все работы в ноябре 2020 года.

Вместо пешеходнрого перехода через трамвайные пути сделают полноценный шестиметровый проезд для карет скорой помощи.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Требование у нас одно – качество, - говорят районные власти.

Помимо дорог, рабочие уже ведут укладку сетей для освещения и видеонаблюдения. Потом сделают систему полива и высадят деревья. И на финише установят фонари, лавочки, урны и камеры.

Как признается представитель компании-подрядчика Сергей Гаранин, самое сложное в работе здесь – это люди. Место проходное, волгоградцы идут в больницу, на остановку и лавируют меж тяжелой техники. Обходных путей просто нет. Поэтому работу ведут на небольших участках, а мастерам приходится быть вдвойне осторожными.