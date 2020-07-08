Волгоградцы жалуются на путаницу со счетами за коммуналку

«Родителям пришла не одна платежка за ЖКХ, а много - за все в отдельности. Так всегда будет? Или временные трудности?», - спрашивают волгоградцы, получившие за июнь 2020 года целый ворох квитанций вместо одной. Где-то ограничились лишь двумя счетами – от управляющей организации и от ресурсоснабжающей компании, это не считая домофона, газа и капремонта. А кто-то получает сразу семь платежек. Причем изменения происходят практически каждый месяц. Даже молодым, которые давно оплачивают жилищно-коммунальные услуги онлайн, сложно приспособиться. Что уж говорить о стариках, которые считают каждую копеечку и по привычке в платежные дни отстаивают очереди на почте или в банке.

- За июль волгоградцы опять получат единую квитанцию, - пояснили «КП-Волгоград» в ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

Даже если все исполнители коммунальных услуг указаны в одной бумажной квитанции, каждому теперь придется платить отдельно. В счетах у жителей Волгограда теперь отсутствует общий QR-код на оплату жилищно-коммунальных услуг. За свет, горячую и холодную воду, тепло, жилищные услуги и вывоз мусора нужно оплатить по отдельному QR-коду или лицевому счету.

- Это рекомендация Минстроя, чтобы правильно раскладывать оплату по исполнителям услуг, - поясняют в вычислительном центре.

Так что принцип прямых платежей потребует от горожан дополнительных действий. Хотя в июльской квитанции обещают сделать единый QR код для трех организаций – «Концессий теплоснабжения», «Концессий водоснабжения» и «Управления отходами - Волгоград».

Кроме того, начиная с квитанции за май 2020 года в платежных документах от ИВЦ ЖКХ и ТЭК у жителей всех районов Волгограда появился отдельный блок с информацией о долге. Причем расписаны суммы просрочки по каждому исполнителю - ресурсоснабжающей, управляющей и/или эксплуатационной организации.

- Учтите, что при оплате в первую очередь погашается текущее начисление, далее – сумма задолженности за периоды до трех лет, далее – сумма пени на эту задолженность, и в последнюю очередь – сумма задолженности свыше трех лет, - предупреждают в вычислительном центре.

При этом пени в коронавирусную пору не начисляют.