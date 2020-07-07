2020-07-07T15:48:20+03:00
Общество

Пандемия: 4-летняя девочка не может вернуться из сирийского лагеря к бабушке в Волгоград

В России малышку ждет родная сестра, которую спасли из зоны боевых действий полгода назад
Юлия Данильченко
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В России девочку ждет родная сестра, которую спасли из зоны боевых действий полгода назадВ России девочку ждет родная сестра, которую спасли из зоны боевых действий полгода назадФото: Евгения ГУСЕВА
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За последние два года 157 детей вернулись из Ирака и Сирии в Россию. Их вывезли из зон боевых действий, где они оказались по вине собственных родителей. Четверо спасенных сейчас живут в Волгоградской области со своими опекунами – в основном это бабушки. А вот одна девочка, которой всего 4 годика, сейчас находится в сирийском приюте и еще не знает, что скоро окажется в объятиях сестренки, которую спасли в декабре прошлого года.

СУДЬБА ДВУХ СЕСТЕР

Невозможно понять, что заставляет людей бросать своих родных, друзей, и мчаться на войну. Но родители Оленьки*, еще до ее рождения, решили переехать в Сирию – их завербовали. На тот момент у волгоградцев уже был ребенок, тоже дочка. Даже это их не остановило. Несмотря на обстановку, в семье появился еще одна малышка – Оля. А потом сестренки осиротели: их отец пропал без вести, а мать бросила. Бабушка не смогла спокойно спать, зная, что ее кровиночки где-то там, в опасности. Но ей предстояли долгие испытания.

Рожденную в России девочку, которая оказалась в приюте Дамаска, удалось забрать довольно быстро, хотя вся процедура тоже потребовала немало времени. Женщина установила опекунство и в конце 2019-го встретила тогда 5-летнюю малышку в Москве. А вот с Олей все оказалось куда сложнее. И мешала не только пандемия, сопряженные с ней ограничения. Так как она родилась в другой стране, волгоградке пришлось установить родство. Кстати, такую процедуру проводили в отношении еще одного вернувшегося ребенка.

- Проводились генетические экспертизы на подтверждение родства с их опекунами, и уже в районных судах принимались решения о подтверждении фактов рождения этих детей для последующего оформления свидетельств о рождении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области

Сейчас все документы готовы. Совсем скоро малышка впервые приедет в Россию, где ее с нетерпением ждут близкие.

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ

На днях в регионе прошли обсуждения этой важной темы. Конечно, такие дети очень нуждаются в реабилитации. Но было бы лучше, если бы их родители не поддавались влияниям сомнительных и опасных идеологий.

- В области продолжаются мероприятия по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма, радикальных идей, по разъяснению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие в террористической деятельности, в том числе с использованием сети Интернет, - прокомментировали в ведомстве.

Вернувшимся детям повезло – о них узнали, о них подумали и помогли им. Но сколько еще малышей остаются в сирийских лагерях, пока их мамы и папы пропадают без вести? По оценкам экспертов, счет идет на десятки. Самому младшему всего около годика, а старшему чуть больше десяти лет.

- Преступное поведение молодых родителей, поддавшихся влиянию той самой идеологии радикального экстремизма и отправившихся в зоны боевых действий, привело к сиротству и незавидной участи их детей, - считает омбудсмен по правам детей Нина Болдырева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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