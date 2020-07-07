2020-07-07T14:52:26+03:00
Здоровье

Аптечная косметика для лица: как выбрать правильный уход

В «Волгофарме» можно протестировать лечебную косметику разных марок, чтобы понять, какая подойдет лучше
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Фото: Волгофарм.Фото: Волгофарм.
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Сухая или жирная, комбинированная или нормальная, у всех разная кожа и каждой коже нужен свой уход. Существует множество различных марок уходовой и лечебной косметики, но какая подойдет именно вашей коже? Каждый раз брать тюбик, а потом после одного нанесения класть его пылиться на полке из-за того, что он не подошел вашему типу кожи, очень затратно.

В аптеке «Волгофарм» по адресу: Волгоград, ул. Аллея Героев, 5, работает консультант, который поможет определиться с выбором лечебной и уходовой косметики, протестирует на вас средства и подберет именно то, которое точно подойдет вашей коже. В аптеке представлены различные марки косметики от уходовой до лечебной из Германии, Франции, Швейцарии, такие как Nuxe, Noreva, Uriage, Librederm и многие другие. Также представлены линейки натуральной и органической косметики марок SOBIO ETIC, BIO SECURE, PETIT & JOLIE.

Фото: Волгофарм.

Фото: Волгофарм.

Помимо косметики, консультант поможет с выбором медицинской техники, а также расскажет по всему не лекарственному ассортименту аптеки. Консультант работает с понедельника по пятницу с 13.30 до 22.00.

Также для всех тех, кто следит за состоянием своего организма, будет актуально измерение на многофункциональном модуле для самодиагностики, который установлен в данной аптеке. Он проведет измерения основных показателей вашего организма по девяти параметрам: рост, вес, индекс массы тела, кровяное давление, пульс, сердечный ритм, жировой индекс, содержание кислорода в крови и баланс воды в организме. Результаты аппарат печатает на бумаге с указанием нормы и рекомендаций. С такой выпиской о состоянии вашего организма можно вовремя выявить сбои, если они есть, и обратиться за помощью к специалисту.

Фото: Волгофарм.

Фото: Волгофарм.

Ждем вас в аптеке «Волгофарм» по адресу Волгоград, Аллея Героев, 5 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Также в данную аптеку вы можете оформить онлайн заказ через сайт volgofarm.ru

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

На правах рекламы.

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