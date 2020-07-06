Широка Волга, а купаться негде: какой штраф выпишут за купание в запрещенных местах

В Волгограде стоит испепеляющая 40-градусная жара. Так и хочется поближе к воде, окунуться в речную прохладу. Бассейны из-за коронавируса пока под запретом. И на весь миллионный город имеется всего один официальный пляж. Да и тот в Красноармейском районе. Как говорится, живем на Волге, а купаться негде. Впрочем, волгоградцев это не останавливает. Дети и взрослые плещутся по всем берегам Волги, Ахтубы, на водохранилищах, в ериках, по сути, в любой луже. Однако ни о чистоте песка и воды, ни о безопасности на большинстве водоемов речи не идет. К тому же за купание в запрещенных местах жителям Волгограда и области грозит штраф от 500 до 4 тысяч рублей.

В выходные спасатели ГИМС совместно с полицией, муниципальной службой спасения и ВОСВОД устроили рейды, чтобы выявить наиболее популярные несанкционированных места купания. Обнаружили у воды море людей. При этом только за последний месяц в Волге и на прудах утонули несколько человек, в том числе дети. По словам спасателей, главными причинами трагедий становятся купание в запрещенных местах, в нетрезвом виде и отсутствие присмотра за детьми.

На дне чего только нет, но волгоградцы все равно купаются - жарко.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

ГДЕ УЖЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ: ПЛЯЖИ В ВОЛГОГРАДЕ, ВОЛЖСКОМ И КАМЫШИНЕ

В том же Камышине, где чуть более ста тысяч населения, с 7 июля 2020 открываются сразу четыре пляжа. Искупаться и позагорать можно будет на пляжах на реке Камышинка: «Панорама», «Гремячий», «Шарт» и «Городской пляж». Всюду до 31 августа будут дежурить спасатели.

В Волгограде на миллион жителей, напомним, пока официально открыт лишь один пляж – на Маяке. Все из-за затянувшегося половодья. До самого июля пляжи на Волге были скрыты под водой. А их перед открытием нужно подготовить, привести в порядок песок, очистить дно, организовать дежурство спасателей и получить разрешение Роспотребнадзора. Зачастую песок и вода не проходят проверку санитарных врачей.

В популярных местах отдыха у воды проводят рейды.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Сейчас несколько мест для отдыха у воды готовят к открытию. Но сколько пляжей в итоге пройдет проверку санитарных врачей, пока неизвестно, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

Не открылись пока и пляжи в Волжском. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сегодня можно искупаться на пляже в Дубовке. Больше официально разрешенных мест для того, чтобы поплескаться в прохладной водичке, в области нет. Так что в тех же популярных у волгоградцев Бобрах купаться запрещено.

СОВЕТЫ ОТ СПАСАТЕЛЕЙ

Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупреждает: в ближайшие дни в регионе будет стоять жара - до 42 градусов в тени. Так что избегайте перегрева, не выходите из дома в самое пекло и уж, тем более, не жарьтесь в это время на пляже.

Спасатели советуют: помните о правилах безопасности у воды, следите за детьми и не пейте алкоголь на жаре.