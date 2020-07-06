Где в Волгограде взять справку для поездки на Черное море

Лето, жара, в разгаре сезон отпусков. Так что, невзирая на коронавирусные ограничения, тысячи волгоградцев устремились на Черное и Азовское море, на курорты Краснодарского края и Крыма, в санатории Волгоградской области и других регионов. Ведь желание отдохнуть никто не отменял. Правила у каждого санатория и пансионата свои, хотя предписанные Роспотребнадзором требования выполняют все. Отрицательный тест на коронавирус отдыхающим для заселения теперь в основном не требуется. Но справка об эпидокружении или отсутствии контактов с зараженными коронавирусом все же понадобится всем и везде. Рассказываем, где жителям Волгоградской области такую справку получить и придется ли платить.

Справку об отсутствии контактов с вероятным больным коронавирусом в течение 14 дней или справку об эпидокружении в Волгоградской области выдают в поликлинике по месту жительства. При этом совершенно бесплатно. Никаких анализов для этого сдавать не придется. Обращаться за справкой нужно к своему участковому терапевту для взрослых и к педиатру - для детей.

- Справка действительна в течение 7 дней с момента выписки у участкового врача. При этом документ должен быть выдан не позднее, чем за три дня до даты въезда, - пояснили «КП-Волгоград» на горячей линии по коронавирусу.

Также для санатория понадобится традиционная санаторно-курортная карта. В некоторых пансионатах до сих пор требуют и отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за два дня до отъезда.

Плюс к этому в любом аэропорту и на вокзале у всех приезжающих измерят температуру. Затем ее будут измерять ежедневно всем постояльцам и в пансионате, и в гостинице. Обо всех требованиях и правилах в период пандемии коронавируса вас должны предупредить во время бронирования.

На курортах Краснодарского края уже сейчас многолюдно. В Новороссийске, Геленджике и Сочи вода прогрелась до 26 градусов. В Азовском море вода еще теплее. Тем, кто собирается там провести свой отпуск, пригодится телефон «горячей линии» о ситуации на курортах региона - 8(800)200-60-90.