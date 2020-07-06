2020-07-06T09:23:42+03:00
Происшествия

Водитель уснул за рулем: под Волгоградом в ДТП погибли мать и ее 12-летняя дочь

Еще три человека, в том числе виновник аварии, попали в больницу
Юлия Данильченко
Поделиться:
В аварии погибли мать и дочь.В аварии погибли мать и дочь.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Только на днях сотрудники ГИБДД предупреждали волгоградцев об опасности утомляемости за рулем, и следом жуткая авария с погибшими. Произошла она в Светлоярском районе на трассе «Волгоград - Сальск»: водитель «Ниссан Тиида» выехал на полосу встречного движения и на полной скорости протаранил «Хендэ Сантафе». Обе иномарки от сильного удара развернуло на проезжей части. Как оказалось, виновник аварии долго находился в пути и под утро уснул за рулем.

- По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стала утомляемость водителя автомашины «Ниссан», находившегося в пути более 4-ех часов, - рассказал «КП-Волгоград» Антон Федотов, заместитель начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

В итоге его 49-летняя пассажирка и 12-летняя дочь скончались на месте аварии. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Сам мужчина, также второй водитель и его спутница госпитализированы. Им оказывают необходимую медпомощь.

ДТП в Волгоградской области: водитель уснул за рулем.

- Госавтоинспекция Волгоградской области обращается ко всем водителям! и рекомендует не пренебрегать отдыхом во время пути, останавливаться на специализированных стоянках, кемпингах с целью снижения утомляемости в пути, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

О причинах аварии в Волгоградской области: водитель уснул после длительной поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти
Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Замыкание в насосе, оголенные провода: почему фонтан-убийца стал причиной смерти 9-летней девочки
Отказали 53% легких: В Волгограде от коронавируса умер уважаемый профессор ВолгГТУ Юрий Муха
Волгоград, Волжский и Средняя Ахтуба в лидерах по приросту заболевших коронавирусом
В Волгограде арестовали организаторов подпольного казино
Жертвой коронавируса стала пенсионерка из Волгограда
На севере Волгограда благоустраивают площадь перед ДК
Главой администрации Ворошиловского района Волгограда стал Роман Иванов
За выходные на 225 волгоградцев без масок составили протоколы
В трех районах Волгограда отключат газ 8 июля
Волгоградцев ждет сорокоградусная жара
Волгоград и Волжский – лидеры по числу заболевших COVID-19 за сутки
В центре Волгограда пенсионер устроил массовую аварию и угодил в больницу
В пожаре под Волгоградом пострадал 57-летний мужчина
В Волгоградской области реабилитируют переболевших COVID-19
За сутки волгоградские водители сбили трех подростков
Неравнодушные волгоградцы спасли собаку, попавшую в лужу со смолой
Спасатели Волгограда собрали лодку-косилку для уничтожения камыша
Где в Волгограде отключат горячую воду с 6 июля 2020
В лидеры по коронавирусу к 4 июля выбились Волгоград и Палласовка
На видео попало задержание в Волгограде организаторов подпольных казино
От COVID-19 умер мужчина из Иловли и пенсионерка из Старой Полтавки
Бронекатер БК-31 готов к открытию на Набережной Волгограда
В Волгограде у яхт-клуба утонул 14-летний подросток
Половодье-2020 стало самым длительным в истории Волжской ГЭС
За месяц волгоградские полицейские изъяли у браконьеров свыше ста тонн рыбы и ста кило икры
Проехал на красный: авария в центре Волгограда попала на видео