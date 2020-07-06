Водитель уснул за рулем: под Волгоградом в ДТП погибли мать и ее 12-летняя дочь

Только на днях сотрудники ГИБДД предупреждали волгоградцев об опасности утомляемости за рулем, и следом жуткая авария с погибшими. Произошла она в Светлоярском районе на трассе «Волгоград - Сальск»: водитель «Ниссан Тиида» выехал на полосу встречного движения и на полной скорости протаранил «Хендэ Сантафе». Обе иномарки от сильного удара развернуло на проезжей части. Как оказалось, виновник аварии долго находился в пути и под утро уснул за рулем.

- По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стала утомляемость водителя автомашины «Ниссан», находившегося в пути более 4-ех часов, - рассказал «КП-Волгоград» Антон Федотов, заместитель начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.

В итоге его 49-летняя пассажирка и 12-летняя дочь скончались на месте аварии. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. Сам мужчина, также второй водитель и его спутница госпитализированы. Им оказывают необходимую медпомощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/788896" frameborder="0"></iframe> ДТП в Волгоградской области: водитель уснул за рулем.

- Госавтоинспекция Волгоградской области обращается ко всем водителям! и рекомендует не пренебрегать отдыхом во время пути, останавливаться на специализированных стоянках, кемпингах с целью снижения утомляемости в пути, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.