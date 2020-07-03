Добрые дела сближают: руководители волгоградских предприятий помогли детскому отделению Котельниковской районной больницы

Исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров, директора по направлениям, руководители управлений, отделов и цехов пожертвовали средства для приобретения оборудования, необходимого для оказания медицинской помощи маленьким пациентам детского отделения Котельниковской центральной районной больницы.

Фото: ЕвроХим.

Примечательно, что об этой акции еще на стадии ее организации узнали жители Волгоградской области. И свой вклад в это доброе дело решил сделать директор ООО «Энергопромцентр» Сергей Никифоров. На свои средства он приобрел детский тонометр с комплектом маленьких манжет - для младенцев, детей до шести лет и детей старшего возраста.

Фото: ЕвроХим.

Тонометр и детский пульсоксиметр, приобретенный на пожертвования сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия», а также цветы, торт и самые искренние выражения благодарности Евгений Сахаров и Сергей Никифоров передали врачам детского отделения Котельниковской ЦРБ 21 июня.

Чтобы скрасить время излечения, которое кажется тягостным и скучным для детей, гости привезли маленьким пациентам подарки – развивающие книжки, альбомы, карандаши, раскраски, настольные игры, паззлы, головоломки и другие игрушки, которые помогут весело и с пользой провести дни в больнице, найти новых друзей по интересам.

Фото: ЕвроХим.

Встреча с докторами и их подопечными прошла совсем не по протоколу. Взрослые и серьезные руководители забыли о своих делах и проектах, и все время уделили общению с детьми, обмену впечатлениями от новых игр и обсуждению планов на будущее, которое у этих детей, безусловно, будет счастливым и добрым. Ведь именно об этом искренне заботятся их гости и все общество, когда объединяется в добрых делах, помощи и поддержке тем, кто больше всего в этом нуждается.