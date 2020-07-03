ВТБ Лизинг рассказал о работе по новым льготным лизинговым программам

Мероприятие было организовано подкомитетом ТПП РФ по лизингу и НП «Лизинговый Союз» совместно с Банком России.

Разработанные НП «Лизинговый союз» предложения по помощи отрасли в период пандемии нашли поддержку в Банке России и правительстве, отметил председатель совета союза, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе онлайн-конференции, посвященной текущему финансовому положению лизинговых компаний.

В конце марта профильное объединение представило в правительство консолидированные предложения по поддержке лизинговой отрасли в период пандемии. В частности, союз предлагал смягчить требования к кредитным организациям по формированию резервов на возможные потери по ссудам при реструктуризации кредитов лизингодателям и дать возможность ускоренного возмещения НДС и отсрочки в его уплате. Важные инициативы также лежали в области адресных субсидий лизингополучателям и расширения льготных лизинговых программ, реализуемых Минэкономразвития и Минпромторгом.

«По нашим обращениям уже есть первые результаты. Так, банки получили возможность не создавать дополнительные резервы по ссудам для лизинговых компаний в случае, если они поддерживали своих клиентов, пострадавших от коронавируса. Усиление поддержки произошло за счет федеральных программ субсидирования – была расширена программа льготного лизинга Минпромторга с 2 до 10,5 млрд рублей. Сейчас идет обсуждение с Минтрансом программы субсидирования пассажирского и грузового транспорта. К сожалению, пока не получено решение по поводу НДС, которое могло бы снизить разрыв ликвидности, возникающий у лизинговых компаний. Это происходит тогда, когда они не получают лизинговые платежи согласно первоначальным графикам», - отметил Дмитрий Ивантер.

В начале апреля союз обратился к субъектам федерации с просьбой разрешить работу лизинговых компаний на их территории с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Был получен положительный ответ от Минпромторга, что в некоторой степени поддержало отрасль. Из-за установленных ограничений в апреле и мае была существенно затруднена работа автолизинга в связи с тем, что практически четыре из пяти автодилеров не вели деятельность. Постепенно ситуация стабилизировалась, сейчас отрасль выходит на плановый уровень передачи автомобилей в лизинг.

«Среди комплекса мер Минпромторга, в первую очередь, необходимо отметить известную программу льготного лизинга транспортных средств, бюджет по которой составляет 8 млрд рублей на 2020 год. Мы видим, что клиенты активно ее используют, 3 млрд уже израсходовано. И я думаю, что даже ранее чем до конца года выделенная сумма закончится. Во втором полугодии запустится льготный лизинг дорожно-строительной техники с бюджетом 4 млрд рублей. В июне запущена принципиально новая программа льготного операционного лизинга «Доступная аренда», которая предусматривает самые большие скидки на аванс при приобретении автомобиля, до 25%. ВТБ Лизинг активно занимается операционным лизингом, и мы видим спрос со стороны наших клиентов на эту программу», - добавил спикер.