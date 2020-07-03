Какие улицы и парки Волгограда благоустроят первыми

Каждый год по новой традиции волгоградцы выбирают, какие общественные пространства они в первую очередь хотели бы видеть благоустроенными. В этом году очередность благоустройства парков, скверов и улиц в районах определяли 25 и 26 июня. Администрация города подвела итоги очередного голосования, в котором приняли участие порядка 53 тысяч человек. По его итогам составили рейтинг территорий, которые обновят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года. Всего в списке 27 общественных пространств, первыми из которых в следующем году строители и озеленители придут в сквер имени 8 Марта в центре, бульвар на проспекте Жукова в Дзержинском, на улицу Титова и площадь у Царицынской оперы на Красном, также продолжат строительство парка Долина в Советском.

Как пояснили в мэрии, список в этом году дополнили новые общественные пространства, в том числе сквер 8 Марта в центре, площадка у стадиона «Трактор» на Тракторном, улица Пугачевская в Ворошиловском, сквер Руднева в Кировском. В итоге, чем больше голосов набрали парк или улица, тем выше в рейтинге они оказались. Первые шесть – семь территорий обновят уже в 2021 году. Зависеть количество объектов будет от выделенной федеральным центром суммы.

В 2020 году строители уже работают на площади Павших Борцов у строящегося собора Александра Невского, у областной больницы на Ангарском, в парке Гагарина, у ДК Тракторозаводского района и в парке «Долина» в Советском.

Какие парки и улицы обновят в Волгограде в первую очередь с 2021 по 2024 годы

Сквер 8 марта в центре

Бульвар на проспекте Жукова от Самарского разъезда до улицы Хорошева (правая сторона в направлении центра)

Парк «Долина» (2-й этап)

Улица Титова (у памятника Ленину)

Площадь у Царицынской оперы

Улица Казахская (от улицы Новосибирской до проспекта Университетского)

Пешеходная часть улицы Дзержинского (от проспекта Ленина до улицы Шурухина - 2-й и 3-й этап)

Парк «50 лет Октября» в Кировском (2-й и 3-й этапы)

Центральная набережная от ресторана «Маяк» до рокадной дороги

Улица Мира (2-й этап)

Горсад, пешеходные зоны улиц Коммунистической и Ленина

Площадка у стадиона «Трактор» (пересечение улиц Шурухина и Ополченской)

Улица Пугачевская

Площадка в Дзержинском районе (в границах улиц Камышовой, Космонавтов, пр К. Черчилль и проездом Дорожников)

Сурский сквер

Сквер на улице Кирова (в микрорайоне 503)

Сквер Руднева

Сквер в Дзержинском районе (в границах улиц 8-й Воздушной Армии и Симонова, 26, 34)

Сквер на улице Профсоюзной

Площадь Чекистов

Площадка у Советского загса (проспект Университетский, 64)

Старый парк поселка Металлургов (в Краснооктябрьском районе по дороге к стадиону «Монолит»)

Парк «Победа» на проспекте Ленина (от площади Возрождения до 39-й Гвардейской)

Площадка у поликлиники № 30 на улице Ангарской

Улица Островского

Улица Волгодонская

Спортплощадка (напротив домов № 73 и 75 на улице Привокзальной, ТЗР)

По итогам голосования в следующем году еще не обустроенные территории могут поменяться местами.