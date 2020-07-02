«Я б в экологи пошел – пусть меня научат!»: молодежь «ЕвроХим-Волга-Калия» проводит мастер-классы для юных котельниковцев

Ещё с ноября 2019 года молодые сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината, который строит в Котельниковском районе Волгоградской области ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», вплотную взялись за профориентацию для самых маленьких своих земляков. Для кого-то покажется, что в6-10 лет задумываться о будущей профессии еще рано. Но сами молодые специалисты, еще в начальных классах школы «заболевшие» химией и математикой, знают, что первые шаги к будущей профессии дети делают в самом раннем возрасте.

Благодаря творческой энергии и энтузиазму Совета молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия» дети смогли почувствовать себя экологами, декораторами, поварами. Особый интерес у ребят вызвала профессия химика.

До введения особого режима безопасности, вызванного распространением коронавирусной инфекции, сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» с удовольствием организовывали и проводили различные мастер-классы во время личных встреч с детьми и их родителями.

COVID-19 внес свои коррективы. Но молодые специалисты не отчаялись и перенесли свою волонтерскую деятельность онлайн.

Следует отметить, что работой с детьми акции молодых специалистов не исчерпываются. Молодежь проводит мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения города Котельниково, опекает старшее поколение котельниковцев, особенно подопечных Дома престарелых, расположенного в одном из хуторов Котельниковского района. Так что на счету сотрудников предприятия уже много добрых бескорыстных дел. При этом вся добровольческая работа молодых специалистов проводится при поддержке руководителей предприятия и при полном одобрении оперативного штаба компании «ЕвроХим», который возглавляет главный исполнительный директор Игорь Нечаев.

Перенос акций с детьми онлайн возымел неожиданный положительный эффект – ведь многие ребята смогли почувствовать себя юными блоггерами, выполняя интересные #Опыты_МС, публикуя отчеты о своей работе и обмениваясь впечатлениями со своими старшими друзьями в группах соцсетей.

Проводя такие мастер-классы, молодые специалисты хотят поддержать талантливых детей, сделать город Котельниково более интересным и привлекательным для их всестороннего развития, тем самым создавая позитивный имидж своему родному городу и предприятию.