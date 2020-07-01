В регионе подводят итоги голосования

Руководители фракций Волгоградской областной Думы отметили высокую активность граждан и хорошую организацию избирательного процесса. Жители региона сделали свой ответственный выбор. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

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Михаил Струк, руководитель фракции «Единая Россия» Волгоградской областной Думы:

- Сегодня уже с раннего утра на участки стали приходить люди разного возраста, многие целыми семьями. Причем такую активность жители региона демонстрировали и на протяжении предшествующих шести дней. И это закономерно, потому что поправки в Конституцию России направлены на защиту интересов как всей нашей большой страны, так и каждого её гражданина в отдельности. Уверен, мои земляки приняли взвешенное и осознанное решение, направленное на дальнейшее развитие и укрепление России. Голосование проходило спокойно, без каких-либо сбоев и нарушений. Все, принявшие в нем участие, были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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Тамара Головачева, руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» Волгоградской областной Думы:

- Волгоградцы сделали свой выбор, в голосовании приняли участие более чем две трети населения субъекта, которые обладают избирательным правом. Благодаря проведенной комплексной подготовительной работе, все участки в городах и посёлках в течение семи дней отработали в напряжённом режиме. У всех моих земляков была возможность выразить свое мнение в удобное для себя время, в том числе удаленно, с использованием системы «Мобильный избиратель». Процесс голосования прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований в связи с коронавирусом. Волгоградская область в очередной раз проявила себя ответственным и политически активным регионом, жители которого имеют свою гражданскую позицию. Впереди – подведение итогов голосования, а также анализ работы всех участников избирательного процесса, в том числе деятельности участковых избирательных комиссий.

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Дмитрий Калашников, руководитель фракции «Справедливая Россия» Волгоградской областной Думы:

- Сегодня состоялся важный этап в истории России. Впервые в Основной закон страны были внесены поправки, которые поддержали россияне. Порадовала активность на избирательных участках. Это и понятно, ведь те изменения, за которые люди голосовали, касались каждого и были направлены на улучшение их жизни. Отрадно, что в этот непростой период, связанный с COVID-19, люди приходили семьями, чтобы выразить свою гражданскую позицию, понимая насколько это важно именно сейчас. В Волгоградской области голосование прошло без нарушений, с соблюдением всех мер безопасности на избирательных участках.

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Алексей Логинов, руководитель фракции ЛДПР Волгоградской областной Думы:

- ЛДПР направила порядка 300 наблюдателей следить за ходом голосования на участках по всей Волгоградской области, и мы постоянно находились с ними на связи. Нарушений не было выявлено ни в одном из районов. На высшем уровне всё проходило и в организационном плане. На всех участках в связи с пандемией были предусмотрены необходимые меры защиты. Люди приходили голосовать с хорошим настроением. Жители Волгоградской области, как и всей России, прекрасно понимают, что от решения, которое сегодня будет принято, зависит вся наша последующая жизнь. Нельзя оставаться безучастным, когда речь идет о будущем твоей страны.

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Евгений Кареликов, руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Волгоградской областной Думы:

- Говоря о предварительных итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, следует отметить главное - Волгоградская область показала высокую явку: уже к середине дня количество тех, кто пришел на избирательные участки, превысило 70% от общего числа волгоградцев с правом избирательного голоса. Мы видим, что подавляющее большинство жителей региона не равнодушны к будущему своей страны, и ни июньская жара, ни дополнительные сложности в условиях пандемии не помешали им выразить свою волю. Для меня, как для представителя партии пенсионеров, очень важно, что многие наши предложения были услышаны и учтены в поправках. Речь идет о гарантиях пенсионного обеспечения, улучшения медицинской помощи населению, воспитания у подрастающего поколения почтительного отношения к старшим как одной из ключевых духовно-нравственных основ российского общества.

Ирина Симонова