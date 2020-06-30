2020-06-30T16:12:58+03:00
Общество

«Без меня меня судили»: волгоградец получил судебный приказ из Калуги о несуществующем кредите

Оказалось, его данные продали вместе с дебиторской задолженностью офиса микрозаймов, в котором он ни разу не был
Юлия Данильченко
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получить судебный приказ за несуществующий долг - обычное дело с новой системой судопроизсодства.получить судебный приказ за несуществующий долг - обычное дело с новой системой судопроизсодства.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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- Мне пришел судебный приказ о том, что я должен 17 248 рублей по договору займа. Вот только ни одного кредита я в жизни не брал, сам живу в Волгоградской области, а решение вынес мировой судья из Калужской. Выходит, без меня меня судили, - рассказал «КП-Волгоград» житель города Суровикино Виктор Мешков.

И такие «письма счастья» пришли не одному и не двум «должникам», а более 500 жителям России! «Комсомолка» попыталась разобраться в очередной схеме развода на деньги.

«ПИШИТЕ ВОЗРАЖЕНИЯ»

Заявление о долге, который, на минуточку, был якобы взят в 2017 году, подала некая Ирина* из Белгородской области. Основная сумма займа – 4 тысячи, все остальное – набежавшие (а не «сгоревшие» за сроком давности) проценты. Самое любопытное, что мировой судья, даже не оповестив Виктора о поступившем заявлении, просто вынесла решение не в его пользу. Мол, плати. Такое стало возможно с прошлого года, когда узаконили судебный приказ. То есть кто-то там, на другом конце страны, пишет на вас заявление в мировой суд, и там по-тихому выносится решение. А ты потом оспаривай. Если успеешь в сроки, конечно.

Самое неприятное в этой истории, что приказ имеет и исполнительную силу. То есть судебный пристав просто взыщет долг, когда придет время. Такая нехитрая и законная схема, которая породила новых аферистов.

Служитель Фемиды любезно пообщалась с нашим изданием и пояснила некоторые моменты.

- Да, мы в курсе этой ситуации. У нас несколько сотен заявлений от этой женщины, все они практически однотипные с одинаковыми суммами. Вслед посыпались звонки от людей, которые удивились долгу. Мы просим их присылать возражения на судебный приказ. В любом случае я буду принимать решения об их отмене.

Оказалось, немало людей, получивших решения из Калужской области, были возмущены. Некоторые сразу пошли в полицию с заявлениями.

- Я обратился к знакомому юристу. Конечно, все это изначально похоже на мошенничество. Никаких моих долгов никто перекупить не мог – у меня их просто нет, - рассказал Виктор, которому 65 лет.

Но не все пенсионеры, а их в списке «должников» - большинство, понимают такие юридические тонкости.На это и расчет. Можно только представить, сколько из них просто не получат решения вообще (оно же отсылается по почте), заочно согласятся с займом, а потом обнаружат свои счета арестованными.

«ЛИПОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ»

Удалось связаться и с самой Ириной, которая очень подробно объяснила, как же так вышло, что от ее имени на людей пришли судебные приказы. Она купила офис микрозаймов с его долгами. А дальше – дело техники. На всех, кто был в списке, накатали заявления, суд их удовлетворил (по нынешней упрощенной системе работы). Конец циркового номера, вуаля.

- Я допускаю, что часть дебиторской задолженности оказалась «липовая», но не вся. Конечно, я верю, что есть люди, которые не брали займы, и вышла какая-то ошибка, - сказала Ирина.

Кто в этом списке – реальные ли должники или жертвы аферистов – это вопрос к правоохранительным органам. Но часть людей уже высказались, и это о чем-то да говорит. На предложение проверить дебиторку, отсеять тех, кто не брал долги в офисе микрозаймов, женщина ответила отказом.

- Я жду реакции людей, - высказала она свою позицию. – Пятьсот человек – не очень большая дебиторка, это мелочь. В итоге я посмотрю на процент убытков и тогда сделаю выводы. Сейчас по ней есть отмены, но немного.

Немного, потому что судья только начал работу по уже вынесенным приказам. Остается надеяться, что полицейские проверят и продавца «списка должников», который вполне ради выгоды мог купить базу данных обычных россиян и внести в этот список тех, кто не имеет к займам никакого отношения – такую версию выдвинули собеседники.

*имя героини публикации изменено согласно законодательству РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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