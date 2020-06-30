2020-06-30T10:55:39+03:00
Общество

Депутат Государственной Думы Ирина Гусева проголосовала за поправки в Конституцию

За поправки к Конституции РФ проголосовала депутат Государственной Думы заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева
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Фото: личный архив Ирины Гусевой.Фото: личный архив Ирины Гусевой.
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Депутат посетила избирательный участок № со своей семьей.

Ирина Гусева поделилась воспоминаниями о голосовании за Основной закон в декабре 1993 года.

"Тогда Конституция определила государственное устройство страны, все изменилось, сейчас мы живем в другом времени и сегодня принимаемые поправки рассчитаны на перспективу развития нашего государства. Конституция это не однодневный документ, а нормативный акт долговременного действия, который создает условия для дальнейшего развития общества" - сказала депутат

«Благодаря нашему президенту, национальному лидеру, страна изменилась, стала сильной , свободной и нам нужно все продолжить, ради наших детей и внуков» - добавила парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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