Интервью генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова

В этот период традиционно принято говорить об основных результатах года прошедшего, первой половины текущего и рассказывать о планах на будущее. Сергей Густов возглавил Группу «Газпром межрегионгаз» чуть более года назад. Сегодня у него в подчинении более 300 обществ и около 160 тысяч сотрудников.

Как прошли эти месяцы, какие приоритетные задачи — о главном от первого лица.

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Сергей Вадимович, год руководства Группой «Газпром межрегионгаз». Какие вопросы решены, какие главные итоги и какие задачи сегодня определяющие?

Группа «Газпром межрегионгаз» важный многоплановый холдинг. Наша приоритетная задача — реализация газа для России. Сегодня ресурс как никогда востребован на внутреннем рынке. Если говорить глобально, то от нашей работы зависит развитие регионов и комфортные условия для жителей всей страны. Понимаю груз ответственности, значимость задач и тех вопросов, которые мы решаем совместно с руководством ПАО «Газпром», федеральными и региональными органами власти. Хотел бы выразить еще раз благодарность за доверие и поддержку. Если говорить об итогах, то год выдался насыщенный, сделано действительно многое и еще больше предстоит сделать.

По итогам 2019 года «Газпром межрегионгаз» впервые выполнил утвержденные ПАО «Газпром» ключевые показатели эффективности по большинству организаций Группы. Благодаря проведенным мероприятиям удалось остановить рост задолженности за поставленный газ, а также снизить данный показатель в большинстве регионов присутствия. Значительное снижение задолженности показали Московская, Курганская, Кемеровская, Новгородская области и Краснодарский край. В целом в 2019 году задачи по сбору средств за поставленный ресурс и по обеспечению безопасного надежного газоснабжения потребителей выполнены. Сегодня мы понимаем имеющиеся сложности, но выполняем все взятые на себя обязательства. В свою очередь рассчитываем на понимание и платежную дисциплину потребителей. Наша компания предпринимает все меры для решения вопроса неплатежей: заключаются соответствующие Графики погашения долга с региональными органами власти и потребителями, ведутся регулярные переговоры на всех уровнях. Тема находится на особом контроле у Президента Российской Федерации, профильных министерств, Совета Федерации. Уверен, что мы двигаемся в правильном векторе и совместно наладим ситуацию с оплатой за поставляемый природный газ.

Вы озвучили тему необходимости снижения дебиторской задолженности. Есть ли в регионах интересные примеры в части взаимодействия с органами власти в этом направлении?

Давайте рассмотрим Саратовскую область. В регионе между ООО «Газпром межрегионгаз» и Правительством подписан трехлетний График погашения просроченной дебиторской задолженности. Важно, что руководство области понимает необходимость исполнения документа. Но есть вопросы, требующие совместного решения — это высокий уровень долга теплоснабжающих организаций.

Именно в этой части необходимо кардинально изменить ситуацию. Неплатежи муниципальных ТСО напрямую влияют на состояние топливно-энергетического комплекса региона, в том числе газовой отрасли. Губернатор Саратовской области обратился в «Газпром» с предложением совместно найти пути решения, которые позволили бы разобраться в ситуации и подготовить дорожную карту по выводу теплоснабжающего комплекса региона из тяжелого положения.

Мы готовы помочь Правительству области разработать план мероприятий. Для этого создана межведомственная рабочая группа, где «Газпром межрегионгаз» примет непосредственное участие. В неё вошли профессионалы высокого уровня как от газовой отрасли, так и от региональной власти. Полученный анализ поможет выявить перечень проблем, которые мешают развитию теплоэнергетики региона. По итогам этой работы будут приняты совместные решения по новой модели рынка теплоснабжения. Одним из источников ее финансирования предусматриваются средства, полученные от погашения дебиторской задолженности за потребленный газ.

Помимо дебиторской задолженности, сегодня один из главных и часто задаваемых вопросов — реализация Программы газификации РФ. Как проходит работа. Какие ключевые задачи?

2020 — важный год. Завершается пятилетняя программа 2016–2020 и готовится новая на следующий период — 2021–2025. За 15 лет с 2005 по 2019 годы ПАО «Газпром» выделило по программам газификации более 395 миллиардов рублей.

В 2020 году объем инвестиций стал рекордным за весь период, начиная с 2005 года, и составляет 39,3 миллиардов рублей, что на 15 % больше, чем объём инвестиций 2019 года. В тройке лидеров среди регионов по объёму направленных инвестиций находятся: Томская, Ленинградская и Ульяновская области.

Только что мы подвели основные результаты закупок по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. Для осуществления строительно-монтажных работ была объявлена 71 закупочная процедура на 161 объект газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на закупочные процедуры поступило 408 заявок. По большинству закупок проходит заключение контрактов. Кроме того, по 151 объекту газификации заключены договоры на выполнение проектно-изыскательских работ.

Отдельно стоит отметить, что оптимизирован процесс организации закупок. Это позволило принять участие в закупках и выиграть компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе представленным в регионах запланированных работ. Мы зафиксировали общее снижение стоимости договоров на строительно-монтажные работы по результатам закупок, уменьшение составило порядка 6% от начальной (максимальной) цены, а это без малого 1,9 миллиардов рублей.

Какие из запланированных проектов по газификации на этот год стратегически важные?

Все мы понимаем, что газификация — в целом стратегически важный проект. Давайте я перечислю несколько регионов, где мы начинаем работы в 2020 году.

Мы приступаем к строительству газопровода высокого давления от автоматизированной газораспределительной станции «Котовск» до южной части города Тамбова. Ввод нового объекта газоснабжения в эксплуатацию создаст необходимые условия для подключения индустриального парка «Котовск» и жилого микрорайона Новый Котовск. Строительство газопровода позволит решить задачу по созданию необходимой инфраструктуры для развития бизнес-площадки и для технологического присоединения к газовой сети жилой застройки, где возводятся коттеджи для многодетных семей.

Запланировано строительство 45 газопроводов в Тульской области для газификации населенных пунктов в 15 районах и округах. Активизируется работа в Республике Карелия. В Самарской области начинается строительство межпоселковых газопроводов к селам Дружба и Смолькино Сызранского района.

Особое внимание мы уделяем газификации регионов Дальнего Востока. «Газпром межрегионгаз» продолжает работы по газоснабжению и газификации территорий опережающего социально-экономического развития в Приморском крае и Сахалинской области, таких как ТОР «Михайловский», ТОР «Надеждинская», ТОР «Горный воздух».

Также в стадии реализации проект автономной газификации сжиженным природным газом ряда населенных пунктов в Томской области. Кроме того, в Ленинградской области мы начнем строить 34 межпоселковых газопровода.

Я перечислил всего лишь малую часть работ этого года. Поверьте, общие объемы реализуемых проектов действительно масштабны. Это не просто километры газопроводов, в первую очередь — это комфорт сотен тысяч, миллионов жителей нашей страны, развитие промышленных предприятий, сельскохозяйственных площадок, обеспечение топливом социальных учреждений. Именно это — главная цель Программы газификации регионов.

Сколько всего населенных пунктов планируется газифицировать в этом году?

В 2020 году будут созданы условия для газификации 319 населенных пунктов, это — 78,9 тысяч домовладений и квартир и 410 котельных. Уровень газификации по России возрастет на 1,3 процентных пункта и достигнет 71,4 %.

Имеется также поручение Президента по газификации космодрома «Восточный». Не могли бы Вы рассказать о ходе работ? Когда газ будет подан на площадку?

В соответствии с поручением Президента России о проработке вопроса газификации космодрома «Восточный», создание газопровода-отвода и межпоселкового газопровода для подачи газа к инфраструктуре и стартовым площадкам включены в инвестиционную программу ПАО «Газпром». В настоящее время проектирование объекта завершено, получено разрешение на строительство. Завершается комплектация техникой и строительными материалами.

В течение июня — июля текущего года строительство объекта войдет в активную фазу. Завершение работ по объекту газификации Космодрома «Восточный» планируется в 3 квартале 2021 года, пуск газа будет синхронизирован с готовностью объектов газопотребления.

Сергей Вадимович, расскажите о проекте газификации в Карачаево-Черкессии. Слышали, что природа внесла свои корректировки в проект.

Действительно, в настоящее время мы строим в Карачаево-Черкесской Республике газопровод «Карачаевск — а. Новая Теберда — а. Нижняя Теберда — а. Верхняя Теберда — г. Теберда» протяжённостью 24 км. Фактором, осложняющим реализацию объекта, стало изменение русла реки Теберда под воздействием явлений природного характера в период обильных дождей. Это потребовало дополнительных работ по перепроектированию объекта. Получился очень интересный проект, имеет высокую социальную важность особенно с учетом развития внутреннего туризма. Этот газопровод даст новый импульс развития горнолыжным курортам «Домбай» и «Теберда» и в целом экономическому росту региона.

Как будет развиваться Программа газификации субъектов РФ в дальнейшем? Стратегия? Планы?

Планирование газификации в регионах Российской Федерации осуществляется путем формирования Программы развития газоснабжения и газификации сроком на 5 лет. Как уже отмечал, сейчас формируем программы на 2021–2025 годы. В адрес 67 регионов Российской Федерации направлены запросы о необходимых объектах газификации, уже получены предложения. Сегодня мы их обобщаем и будем готовы в этом году подписать новые Программы развития газификации регионов. Также приступили к планированию газификации страны до 2030 года.

Кроме того, разработан пакет предложений по упрощению требований к проектированию и строительству газопроводов, в том числе по изменению градостроительного, лесного, земельного законодательства. Реализация инициатив в этих областях позволит сократить сроки и стоимость строительства газопроводов, что в итоге положительно скажется на возможностях присоединения новых потребителей к газоснабжению.

Сергей Вадимович, непростые условия распространения новой коронавирусной инфекции не повлияли на работу газовиков?

В компании была оперативно разработана система работы в соответствии с действующими реалиями, сегодня процесс выстроен так, что все идет в штатном режиме, без изменений. Вы же понимаете, что сейчас лето и это время для нас на вес золота — нужно ремонтировать существующие объекты, строить новые — паузу делать нельзя ни в коем случае. Впереди зима и наше оборудование должно быть готово к работе в условиях максимально низких температур.

Что касается работы с потребителями, то на период закрытия наших абонентских пунктов мы активизировали дистанционную работу, все сервисы были доступны в онлайн-режиме. Каждый мог решить свой вопрос быстро и удобно, несмотря на пандемию. Увеличилось количество пользователей, оплачивающих газ с помощью мобильных платформ и интернет-сайтов. Сегодня в ряде регионов клиентские центры возобновляют работу, однако наши онлайн-ресурсы продолжают активно использоваться абонентами.

Давайте подробнее остановимся на теме работы с потребителями. Какие главные задачи в этом направлении Вы видите сегодня перед компанией?

В первую очередь нужно помнить, что мы работаем для потребителя и все абоненты для нашей компании ценны. К каждому клиенту необходим индивидуальный подход — и, безусловно, это наш основной принцип. Сегодня в Группе «Газпром межрегионгаз» по всей стране функционирует более 900 центров, работающих по принципу «Единое окно», и мы регулярно открываем новые. Такой сервис упрощает и минимизирует взаимодействие с различными подразделениями, создает комфортные условия для оформления и получения необходимых документов и полного комплекса работ и услуг, оказываемых нашими компаниями. Кроме того, мы начали сотрудничество с многофункциональными центрами «Мои документы». Например, реализуем проект в Белгороде. Во Владимирской области подписано трехстороннее соглашение с региональным МФЦ. Мы планируем тиражировать полученный позитивный опыт и в других регионах. Это позволяет всем посетителям при государственной регистрации сделок с недвижимостью заключать договоры на поставку газа и техобслуживание газового оборудования в режиме «Единого окна». Подчеркну, что получение наших услуг для потребителей должно быть простым и комфортным. Когда сервис становится удобным, то и растет количество абонентов. Так, мы наглядно видим динамику подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения ГРО Группы компаний «Газпром». В 2017 году этот показатель составлял 63 879, в 2019 уже 127 203. Результат выше практически в два раза.

Как компания развивает сегодня проекты в сфере цифровизации?

В Группу компаний «Газпром межрегионгаз» входит более трёхсот компаний, в том числе обеспечивающих транспортировку и реализацию газа конечным потребителям, включая население. В числе наших абонентов — более 250 тысяч юридических лиц и свыше 30 миллионов физических.

Для автоматизации бизнес-процессов мы используем различные информационные системы, включая системы планирования, управления производственными процессами и аналитические. Сегодня анализируем предыдущий опыт, берем лучшее и внедряем новые проекты. Уже с 1 июля мы переходим к промышленной эксплуатации обновленной технологической платформы биллинга в Пскове. В результате модернизации наши абоненты получат возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн. Кроме того, будут доработаны личные кабинеты и приложения для основных мобильных платформ. Биллинг также будет интегрирован с внешними системами, прежде всего государственными. До конца года мы запустим усовершенствованную систему в пяти регионах присутствия. Полное ее внедрение во всех компаниях, входящих в «Газпром межрегионгаз», планируется завершить до конца 2021 года.

Кроме того, на стадии внедрения у нас находится централизованная система сбора данных от разных типов смарт-счетчиков. В настоящий момент реализуется пилотный проект с поддержкой четырех ведущих отечественных производителей. Фактически — это система сбора данных федерального уровня — то есть данные от смарт-счетчиков поступают в единый центр обработки данных. Применение централизованного подхода позволяет более чем в 10 раз снизить капиталовложения по организации инфраструктуры системы сбора и обработки данных, при том, что система рассчитана на работу с десятками миллионов абонентов. Это несомненно приведет к снижению стоимости оборудования для абонента за счет высокой тиражируемости решений. Кроме того, централизованная система позволяет сделать удобный доступ к данным всех заинтересованных лиц, включая и самих абонентов. Как следствие, повысится дисциплина потребления газа, снизятся издержки на организацию учета, а главное — будет обеспечена высокая оперативность получения актуальных данных, что позволит получить реальные значения балансов потребления газа.

В целом на тему цифровизации можно говорить долго, полагаю, что этот вопрос заслуживает отдельного интервью. Я озвучил далеко не все проекты, которые реализуются в компании, их значительно больше. Мир не стоит на месте, цифровые технологии развиваются стремительно и, безусловно, «Газпром межрегионгаз» идет в ногу со временем, ориентируясь на тренды и тенденции рынка для того, чтобы получение наших услуг было простым и комфортным для потребителя.

Сергей Вадимович, время нашего интервью подходит к концу, хотя вопросов к Вам еще огромное количество, но думаю, обязательно будет повод встретиться еще раз. Поэтому в завершение беседы попрошу Вас дать оценку работе Группы «Газпром межрегионгаз» сегодня.

За прошедший год нам удалось создать новую сильную и эффективную команду в руководстве «Газпром межрегионгаза», а также укрепить региональный директорский корпус. Группа «Газпром межрегионгаз» — это огромный механизм, который должен работать четко и слаженно. До сложившейся эпидемиологической обстановки в стране я регулярно посещал наши регионы и планирую возобновить эту практику. Очень часто ситуацию нужно смотреть изнутри, а не извне. Знакомиться с персоналом, решать сложившиеся вопросы, ведь все мы прекрасно понимаем, что наш главный ресурс — это сотрудники компании, от которых зависит бесперебойное функционирование системы. Я хочу еще раз подчеркнуть, что все достижения, о которых мы сегодня беседовали, — это командный результат. Каждый сотрудник нашей большой, не побоюсь этого слова, семьи: от Дальнего Востока и до Калининграда вносит свой посильный вклад в наше общее дело. Спасибо за работу, коллеги, впереди новые высоты, которые мы обязательно покорим! Всем здоровья и благополучия! И, конечно же, мы продолжим усиленную работу, направленную на развитие сервисов для потребителей Группы «Газпром межрегионгаз».