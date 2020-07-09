Под Волгоградом подросток зарезал двух взрослых мужчин

Звонок в дежурной части ОВД по Иловлинскому району раздался около часа ночи 9 июля. Звонивший сообщил об убийстве в одном сел. На место выехала оперативная группа. В доме полицейские увидели жуткую картину: среди разбросанных вещей в крови лежали двое мертвых мужчин. Их зарезали ножом.

Следователи быстро выяснили личности убитых: 62-летний и 51-летние местные жители, оба до этого были судимы. Подозреваемого задержали в ту же ночь. И это не здоровый мужик или рецидивист. Как стало известно "КП-Волгоград" из собственных источников, в убийстве обвиняют 16-летнего подростка.

Мальчик учится в интернате. У него сразу несколько медицинских диагнозов, из-за которых его перевели из обычной школы в специализированную. Многие отмечали агрессивность и конфликтность подростка. Вырос ребенок в непростой обстановке – в многодетной пьющей семье. Его мать даже лишали родительских прав, но женщина одумалась, устроилась на работу и стала заботиться о детях. Но видимо, момент был упущен – мальчишка стал убегать из дома, бродяжничать, воровать, контролировать его стало все сложнее. Его судили за кражу.

В тот вечер он пришел к знакомому - посмотреть арендованный им дом. В гостях уже был еще один взрослый. Вскоре все трое были пьяными - праздновали новоселье. Во время застолья возникла ссора - 51-летний мужчина стал оскорблять подростка. В итоге тот схватил табурет и ударил им обидчика по голове. А затем взял нож и несколько раз вонзил его в спину жертвы. Этим же оружием через несколько секунд он зарезал хозяина дома - избавился от свидетеля. После чего пошел к себе домой, где его и задержали.

Как сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело возбудили по статье "убийство". Подростка задержали.