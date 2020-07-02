2020-07-02T14:17:11+03:00
Общество

В Волгограде самые высокие зарплаты в автобизнесе и строительстве

Представители этих профессий зарабатывают около 40 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата в городе – 32,5 тысяч
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В строительстве вакансий много и зарплаты предлагают неплохие.В строительстве вакансий много и зарплаты предлагают неплохие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за коронавируса многие волгоградцы оказались без работы, а соответственно без средств к существованию. К июню казалось обстановка накалилась до предела. Оказалось – показалось. Статистика говорит обратное: средняя зарплата в Волгограде во втором квартале даже выросла на 4% и сейчас составляет 32,5 тысячи рублей. И вообще ситуация на рынке труда не критичная. Такие выводы сделали эксперты аналитического центра Авито Работы, проанализировав число вакансий на сайте и предлагаемые зарплаты.

КТО ПОТЕРЯЛ, А КТО ЗАРАБОТАЛ?

Самые высокие зарплаты сегодня у волгоградцев, которые работают в автомобильном бизнесе (у них средняя зарплата составляет 41,5 тысячи рублей) и в сфере строительства (39,6 тысяч рублей).

Неплохо сейчас зарабатывают и страховщики – в среднем 37,1 тысячу рублей. Кстати, за последний год их зарплаты не просто выросли, а взлетели на 62,4% (по сравнению с началом 2019-го).

Также в «пятерку» высокооплачиваемых попали представители сферы «Транспорта и логистики» (средняя зарплата в Волгограде – 36,7 тысяч рублей), и те, кто связан с IT и интернетом (средняя зарплата – 34,7 тысяч рублей).

Выросли зарплаты во втором квартале 2020-го, судя по статистике, и в других сферах. Например, в производственной отрасли и сельском хозяйстве – на 4,2%, больше получали студенты без опыта работы (плюс 11,6% к уровню зарплат в начала 2019-го), на 4,6% выросли зарплаты в ЖКХ, на 16% у «домашнего персонала» (репетиторы, нянечки и так далее). Резко выросли зарплаты и у медиков – на 21,6% (ну это объяснимо с учетом надбавок и премий за работу с коронавирусными пациентами). Почти на столько же (плюс 21,2%) увеличились зарплаты и у представителей сферы «Образовании и наука».

Хуже всех пришлось в этот период тем, кто занят в сферах «Управление персоналом» (они потеряли 21,4% своего заработка), «Банки, инвестиции» (-11%) и «Юриспруденция» (-7,6%).

- В остальных сферах предлагаемые работодателями зарплаты снизились на 1-5%, - констатируют эксперты портала.

КУДА ПОДАТЬСЯ?

Те, кто из-за коронавируса потерял работу или бизнес, сегодня активно штудируют вакансии.

- С конца марта рынок труда постепенно замирал, достигнув критической точки на первой неделе апреля. Большинство работодателей сократили количество вакансий. Но к концу июня ситуация восстановилась: число вакансий увеличилось на 6% по сравнению с I кварталом 2020 года, - сообщают сотрудники сайта Авито.Работа.

Говорят, самые востребованные сейчас – продавцы, строители, перевозчики и представители автобизнеса.

- Этих специалистов чаще всего искали работодатели на Авито - на них суммарно пришлось около 72% всех актуальных вакансий. По темпам роста количества предложений от работодателя лидируют группы профессий «Строительство» (+66%), «Госслужба, НКО» (+20%) и «Производство, сырье, с/х» (+18%). Во время карантина работа в этих сферах была полностью или частично приостановлена, и теперь работодатели стараются нагнать упущенное, - поясняют эксперты.

Также нужны в Волгограде медики и люди без опыта работы (чаще предлагают работу молодежи, которая не требует особых навыков и соответственно больших зарплат).

Во всех остальных сферах число вакансий сократилось, так что найти работу бухгалтерам, юристам или, например, охранникам будет тяжело.

И еще немного статистики от аналитиков этого портала: они сравнили, как изменились зарплаты за последний год в крупных городах России. Для сравнения, в Москве зарплаты за год увеличились на 25%, в Казани – на 12%, в Воронеже – на 9%, в Краснодаре – на 8%. В Волгограде средняя зарплата выросла на 7% по сравнению с июнем 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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