Переливали плазму, но легкие были поражены на 90%: в Волгограде от коронавируса скончалась беременная женщина

2 июня в роддом Тракторозаводского района Волгограда срочно госпитализировали 40-летнюю Светлану Урядову. Волгоградка была беременна, она ждала пятого ребенка и у нее подозревали коронавирус. Уже 12 июня женщины, которую к тому моменту с подтвержденным диагнозом COVID-19 перевезли в роддом №5, не стало. За полторы недели она буквально сгорела.

МАССОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

Светлана заболела еще 28 мая. Она почувствовала недомогание, характерное при коронавирусной инфекции. Скорее всего, "ковид" в семью принес супруг погибшей. Так показало эпидрасследование.

- Пациентка контактировала с мужем, который заболел ранее, беспокоило повышение температуры тела до 38С, к врачам за помощью не обращался. Пациентка отмечала, что за пределы города и области не выезжала, с больными COVID-19 и находящимися под подозрением лицами не контактировала, - рассказали "КП-Волгоград" в облздраве.

Несмотря на беременность, волгоградка не торопилась обращаться за медпомощью. Терапевта она вызвала только 2 июня. Врач сразу же дал направление в роддом №1. Там Светлана пробыла пару дней, пока ей делался тест на инфекцию. А параллельно выяснилось, что заразилась не только она с мужем.

- Когда мы пытались проводить эпидемиологическое обследование и установить возможную причину заражения, стало известно, что в семье Урядовых за несколько дней до ее заболевания широко отмечался день рождения, на котором было около двадцати человек, как друзей, так и близких родственников, - прокомментировала Татьяна Веровская, главврач Перинатального центра №2.

В итоге семь человек после этого мероприятия заболели «ковидом». К счастью, все они перенесли вирус в легкой форме и сейчас полностью здоровы.

- А вот Светлана заболела тяжело. Ее перевели в роддом №5. Ей сделали компьютерную томографию легких, на которой были выявлены изменения, характерные для коронавирусной инфекции, - рассказала Татьяна Веровская.

Тогда уже легкие были поражены на 20%. Женщина лежала в обычной палате, а когда ей стало хуже, ее перевели в отделение реанимации. Беременных «ковидом» лечат несколько врачей разных направлений, регулярно проводятся консилиумы.

- Пациентка находилась на круглосуточном контроле в региональном консультативном центре для беременных с новой коронавирусной инфекцией, созданном на базе Волгоградского областного перинатального центра №2, трижды пациентка консультирована с федеральным центром НМИЦ имени Кулакова, - добавили в облздраве.

ОТКАЗАЛИ ОРГАНЫ, ПОЛНОСТЬЮ ПОРАЖЕНЫ ЛЕГКИЕ

Однако болезнь стремительно убивала Светлану. Ее срочно подключили к ИВЛ, Также требовался дорогой препарат "Октагам", который родственники покупали сами (затраченные средства в сумме 109 тысяч рублей им вернули).

- Федеральным консультативным центром, пациентке было рекомендовано лечение препаратом "Октагам". На момент назначения данного препарата, ни одна из дистрибьютерских фармацевтических фирм не смогла предоставить данный препарат. В виду чего, родственники пациентки приобрели препарат самостоятельно, - рассказали в облздраве.

Врачи приложили максимум усилий. Им пришлось выбирать - жизнь мамы или ребенка. Выбрали Светлану.

- Несмотря на проводимое лечение, состояние ее прогрессивно ухудшалось. Срок был маленький – 26 недель, сначала хотели сохранить беременность. Но 11 июня, в связи с ухудшением состояния, приняли решение о необходимом родоразрешениии, - прокомментировал Татьяна Веровская. - У нее родилась маленькая, мертвая, глубоко недоношенная девочка около 600 грамм. Однако Светлане не стало лучше. Дважды переливали «антиковидную» плазму, но она погибла, - рассказала Татьяна Веровская. - При вскрытии обнаружены все признаки коронавиурсной инфекции, поражены легкие – практически 90%. Отказали почки, сердце и печень. Мы приносим свои искренние соболезнования.

С момента пандемии коронавиурсом заразилась 71 беременная женщина из Волгоградской области.

- У пяти из них заболевание протекало очень тяжело, требовалось серьезное лечение, - сообщили главврач ВОКПЦ №2. - Очень хотела бы пожелать беременным женщинам соблюдать режим самоизоляции, меньше ходить по магазинам, пользоваться общественным транспортом, исключить участие в мероприятиях.