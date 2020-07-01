В пруд на Набережной Волгограда вернулись золотые рыбки

Сегодня, 1 июля, в пруд на Набережной Волгограда (который появился здесь в прошлом году) вернулись золотые рыбки. А еще у них появилась многочисленная компания в виде карпиков, креветок и австралийских раков.

Золотые рыбки, которым так радовалась детвора, - теплолюбивые и экзотические. Ухода требуют соответствующего. Прошлой осенью их аккуратно выловили из пруда и отправили на зимовку… на центральный рынок. Да-да, именно там в семитонном бассейне они и перезимовали.

В этом году компанию золотых рыбкам также составят сомики и меченосцы. Фото администрации Волгограда.

- Потерь нет, все живы, - сразу успокоил волгоградцев руководитель АНО «Любителей экзотических и аквариумных рыбок» Николай Львов. Он лично следил всю зиму за рыбками. А в этом году подготовил для волгоградцев еще один сюрприз.

- Мы планируем запустить в пруд австралийских красноклешневых раков и креветку розенберга (это гигантская пресноводная креветка). Мы их разводим на своей экспериментальной площадке, и они уже удачно прижились в фонтане на Центральном рынке. Волгоградцам, уверен, понравятся. Также добавим в пруд для компании золотым рыбкам меченосцев и сомиков. А для создания благоприятной для них экосистемы посадим сюда водоросли, - раскрывает сюрпризы Николай Львов.

Для питания обитателям пруда хватает зоопланктона, при необходимости рыбок подкармливает работник МБУ «Волгоградзеленхоз». Каждое утро он чистит пруд от грязи и налета, а также берет пробу воды (надо отметить, что вода здесь отличная благодаря установленной системе двухступенчатой очистки).

Поэтому волгоградцев очень просят – не кормить рыбок и не залазить в пруд!

- Чуть ли не ежедневно нам приходится останавливать людей, которые так и норовят искупаться в этом пруду. В связи с чем у меня огромная просьба к волгоградцам и гостям города: люди, давайте относиться к пруду бережно! Не залазьте в пруд – это вредно для рыбок, - убедительно просит руководитель МБУ «Волгоградзеленхоз» Вадим Савин.

Лучше приходите посмотреть на золотых рыбок, редких креветок и раков. Они пробудут в пруду до сентября. Ловите момент!