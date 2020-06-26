Skoda Octavia - полный обзор модели

Все семейные автомобили в мире чем-то похожи: покладисты, неторопливы, максимально безопасны и хорошо слушаются своего хозяина. Однако среди этого класса машин попадаются универсалы, которые имеют собственное лицо и вызывают неизменное восхищение. Одним из таких «индивидуалистов» является ŠKODA OCTAVIA, которая от поколения к поколению сохраняет свои лучшие характеристики, постоянно удивляя новыми решениями.

ŠKODA OCTAVIA: автомобиль для современной семьи

Автомобили ŠKODA давно и уверенно «прописались» на российских дорогах и пользуются большой популярностью у отечественного автолюбителя. Однако самой титулованной моделью чешских конструкторов была и остается OCTAVIA, которая начала выпускаться в далеком 1996 году, пережила четыре поколения и несколько рестайлингов, получила более десятка престижных наград и уже более 20 лет считается одним из лучших «автомобилей для всей семьи».

Последнее поколение лифтбеков и универсалов ŠKODA OCTAVIA увидело свет в 2019 году, а в 2020 году планируется выпуск машины в России. ŠKODA OCTAVIA - это модульная немецкая платформа MQB[1] с базовой колесной базой, на которой проектируются все современные модели ŠKODA, солидность и использование уже традиционных решений, удобные габариты и простор, динамичность, безопасность и комфорт.

«Семейные ценности» от ŠKODA OCTAVIA

Чтобы стать лучшим семейным автомобилем, машина должна быть практически безупречной по основным параметрам: динамике, управляемости, маневренности и проходимости, мягкости хода, расходу топлива, комфорту и безопасности езды. И ŠKODA OCTAVIA, судя по характеристикам и отзывам автовладельцев, ни в одном из критериев не имеет недостатков.

Больше свободы

Автомобиль имеет увеличенный размер в сравнении с аналогичными моделями - 4.689 х 1.829 мм, а клиренс составляет 171 мм. При таких габаритах машина почти не уступает некоторым европейским автомобилям более высоких классов, однако совершенно свободно чувствует себя на тесных городских улицах и в оживленном автомобильном потоке на загородных трассах — машина максимально скоростная, маневренная, хорошо слушается руля, и не боится дорог с некачественными покрытиями.

Увеличенные размеры кузова дают и простор в салоне: на заднем сидении легко размещаются три пассажира, а пространство для ног пассажиров второго ряда позволяет удобно уместиться людям с ростом до 2 метров. Объем багажного отделения авто вмещает 600-640 литров груза (зависимости от типа кузова).

Фото: Волга-Раст.

Для поездок на работу, выездов за город или длительных путешествий на отдых пространства более, чем достаточно. Семья из 4-5 человек будет чувствовать себя в машине удобно и комфортно. Тем более, что машине с мягкой активной подвеской и внушительным клиренсом вполне по силам любое качество российских дорог.

Скорость и экономия

Универсалы и лифтбеки ŠKODA OCTAVIA традиционно оснащаются достаточно мощными и экономичными движками. ŠKODA OCTAVIA комплектуется бензиновым «атмосферником» 1.6 MPI[2] (110 л.с.), и турбированными 1.4 TSI[3] (150 л.с.) и 1.8 TSI[3] (180 л.с.) и широким спектром трансмиссий — 5- и 6-ступенчатыми МКПП, 6-ступенчатыми «автоматами» и 7-ступенчатым «роботом». Компоновка движка и коробки передач может подбираться индивидуально под каждого автолюбителя.

Большинство моделей OCTAVIA переднеприводные и полноприводные — полный привод подключается на определенных режимах езды с помощью многодисковой муфты и круиз-контроля, который мгновенно переключает привод в зависимости от качества дорожного покрытия, обеспечивая надежную сцепку колес с дорогой. Автоматически также регулируется мощность двигателя, что позволяет экономить на топливе.

Фото: Волга-Раст.

Благодаря надежным и мощным моторам, минимальному коэффициенту сопротивления кузова потоку встречного воздуха (0.24-0.26), адаптивной подвеске и большому набору режимов езды (движение по сухому/мокрому асфальту, бездорожью, гололеду, пересеченной местности), ŠKODA OCTAVIA способна разгоняться до 100 км/час за 6.8 секунды и поддерживать крейсерскую скорость в 249 км/час, расходуя в среднем 4.5-5.4 литра/100 км. Для семьи, где экономия на топливе для авто — не последняя проблема, сочетание идеальное: можно ездить много, быстро, далеко, по любым дорогам и с максимальной весовой нагрузкой, расходуя минимум горючего.

Помощь за рулем

Даже водители с небольшим стажем за рулем ŠKODA OCTAVIA могут расслабиться и чувствовать себя максимально уверенно, так как машина укомплектована многочисленными электронными помощниками, облегчающими и упрощающими управление крупной и достаточно тяжелой машиной.

OCTAVIA оснащается системами:

- выбора и настройки режима движения, который зависит от качества дорожного покрытия, погодных условий, опыта и манеры вождения владельца (настройки запоминаются бортовым компьютером);

- адаптивным круиз-контролем, поддерживающим и корректирующим выбранную скорость движения и мониторящий расстояние до впереди идущего авто;

- автоматического подключения полного привода в зависимости от дорожных условий (несколько режимов);

- автоматической настройки ABS[4], регулирующий длину тормозного пути;

- ассистирования на спусках;

- помощи по удержанию на полосе движения;

- навигации Columbus[5] с сенсорным дисплеем.

Управление всем комплексом электронных опций помощи осуществляется с дисплея бортового компьютера. Вы всегда можете настроить свои опции под себя, и записать их в памяти компьютера. Если в семье два или три водителя, каждый из них может активировать свои настройки (включая положение кресла и стиля музыки) с помощью специального ключа индивидуализации.

Безопасность — превыше всего

Безопасность — одно из основных требований, которые предъявляются к автомобилям, позиционируемым в качестве семейного транспорта. ŠKODA OCTAVIA предыдущих поколений всегда были оснащены рекордным числом функций защиты водителя, пассажиров и пешеходов. Лифтбеки и универсалы чешского бренда оказалась практически вне конкуренции и получили заслуженные пять звезд по системе краш-тестов EuroNCAP[6].

Для начала кузов автомобиля — многосегментный, способный смещать отдельные элементы при лобовом и боковом ударе так, чтобы погасить кинетическую энергию удара (двигатель, например, смещается под днище). При этом конструкция салона жесткая, создающая второй «контур» механической защиты пассажиров, а педали и рулевая колонка сконструированы как малотравматичные.

Кроме того, чешские автомобили оснащены широким наборов «антиаварийной» электроники:

- -контроль дистанции спереди (автоматическая опция мониторинга и снижения скорости);

контроль слепых зон сзади;

- ассистент при маневрировании с автоматическим включением экстренного торможения с учетом расстояния и скорости авто;

- автопилот безопасной парковки;

- распознавание состояния водителя с функцией голосового предупреждения;

- автоматическое управление фарами дальнего света.

В салоне автомобиля также предусмотрены 9 передних и боковых подушек безопасности, подушки для защиты коленей, противоударные шторки, а также крепления ISOFIX[7] для безопасной установки в салоне детской люльки или автокресла для малышей.

Отметим также передние и задние светодиодные фары, яркость и направление освещения которых регулируется автоматикой AFS[8]. Они максимально эффективны при освещении дорожной остановки в любую погоду, комфортны для глаз и существенно увеличивают безопасность любой поездки.

При таком наборе функций и приспособлений ŠKODA OCTAVIA максимально обеспечивает защиту водителя и пассажиров при нештатных ситуациях и выглядит, как место, где вам и вашей семье будет безопаснее, чем дома.

Поездка с комфортом

Автомобиль отличается ярким и стильным дизайном кузова, комфортабельным салоном с обивкой из износостойкой, шумопоглощающей мягкой ткани приятных оттенков, панорамным люком с электроприводом, приятной фоновой подсветкой и подсветкой области ног и посадочных зон.

- Цифровая приборная панель удобна, информативна, оснащена мультимедийным дисплеем и оперативно выдает на экран заданную настройками информацию — карты местности, состояние основных систем машины, режимы движения, обстановку на дороге.

- Рулевая колонка регулируется под индивидуальные параметры водителя, мультифункиональный руль имеет подогрев для управления в холодный период года и множество кнопок управления бортовым компьютером.

- О том, что машина считается лучшей в своем классе по внутреннему пространству уже отмечалось выше. Кресла имеют несколько регулируемых и запоминаемых положений и сдвигаются на нужное расстояние — в машине удобно размещаются и чувствуют себя комфортно пять взрослых человек или большая семья с детьми.

- С помощью 2-зонного климат-контроля Climatronic[9], мощной печки и обдува в салоне можно быстро настроить микроклимат комфортный ля взрослых и маленьких детей.

- Салон оборудован несколькими портами USB[10] и системой SmartLink+[11] с выходом в Интернет и подключением к сетям сотовых операторов.

- В машине установлены музыкальная система Bolero[12] с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном, SD[13]-слотами и 8 мощными и чувствительными акустическими динамиками.

Как видите салон идеально приспособлен и для коротких поездок по делам, и для выездов на природу, и для длительных путешествий, в которых дети будут чувствовать себя комфортно, бодро и энергично, а поездка не будет вызывать скуку.

Удобные мелочи Simply Clever[14]

Поездка с детьми, особенно продолжительная, требует, чтобы необходимые в дороге вещи всегда были под руками, и не валялись по всему салону. Оригинальные решения Simply Clever[14] – эксклюзивная разработка чешского бренда в такой ситуации окажется как нельзя кстати. Вы сможете перевозить в салоне авто массу вещей, и все они будут размещены по местам и в удобной доступности.

Вы оцените по достоинству:

- систему открывания-закрывания багажника с помощью электропривода;

- быстрое переоборудование вместительного багажника в еще более вместительное багажное отделение (до 1700 литров);

- удобные отделения-карманы в дверях для размещения полезных в дороге мелочей и бутылок с водой;

- центральный откидной подлокотник с держателями для стаканов и откидные столики в спинках передних кресел;

Фото: Волга-Раст.

- отделения для зонтов и солнцезащитных очков;

- ящики для перчаток и аварийного желтого жилета;

- держатели для парковочных талонов, мобильных телефонов;

- держатели и сетки для грузов в багажнике и т.п.

Укомплектованный такими оригинальными приспособлениями салон и багажник ŠKODA OCTAVIA обеспечат комфорт в поездке любой продолжительности и сложности. Потому что в семейном автомобиле все должно работать на удобство семьи, которая владеет этой современной и исключительно комфортной машиной.

В июне приобрести ŠKODA OCTAVIA можно с выгодой до 195 500рублей. Первых четырех покупателей нового автомобиля ждет уникальное предложение - cиганализация с автозапуском в подарок.*

Записаться на тест-драйв ŠKODA OCTAVIA можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

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[1]MQB - (нем. Modularer Querbaukasten, сокращённо MQB, транслитерация МКьюБ) одна из платформ концерна Volkswagen

[2] MPI - (англ. Multi Point Injection, сокращенно MPI, транслитерация МПиАй) бензиновый нетурбированный двигатель, использующий распределенный многоточечный впрыск топлива через инжекторы

[3] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом

[4] ABS - (нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system, сокращенно ABS, транслитерация АБС) антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колес при торможении.

[5] Columbus - (англ.) Коламбус

[6] Euro NCAP - (англ. The European New Car Assessment Programme, сокращенно Euro NCAP, рус. Евро НСАП) Европейская программа оценки новых автомобилей

[7] ISOFIX- (англ.) Изофикс

[8] AFS - (англ.) АФС

[9] Climatronic - (англ.) Климатроник

[10] USB - (англ.) ЮСБ

[11] SmartLink+ - (англ.) Смартлинк+

[12] Bolero - (англ.) Болеро

[13] SD - (англ.) СД

[14] Simply Clever - (англ.) Симпли Клевер

* Выгода достигается при покупке модели ŠKODA OCTAVIA в комплектации Ambition (Амбишн) с пакетом WE8 2019 года выпуска, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 30 июня 2020 года. Количество автомобилей ограничено. FULL-LED – полностью светодиодная. Первых четырех покупателей нового автомобиля ŠKODA OCTAVIA у оф.дилера Волга-Раст-Октава до 30 июня 2020г. ждет уникальное предложение -cиганализация с автозапуском в подарок. Выбор марки сигнализации дилер оставляет за собой. Предложение ограничено. Подробности по телефону +7(8442)55-23-55.

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