Особым автомобилям особые цены
Только в июне специальные цены на ремонт и оригинальные запасные части для коммерческих автомобилей
Фото: Волго-Раст.
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Замена передних тормозных колодок от 4000 руб*.
Замена топливного фильтра от 2300 руб*.
Замена щеток стеклоочистителя от 1700 руб*.
Запишитесь на сервис в Официальный сервисный центр Volkswagen «Волга-Раст» на Мамаевом Кургане.
Тел.:+7(8442)781-333
*Цены указаны на автомобиль Volkswagen Caddy. Точный расчет на свой автомобиль уточняйте на приемке сервиса в дилерском центре Volkswagen «Волга-Раст». Акция действует до 30.06.2020. Организатор ООО «ВР-Моторс». Предложение не является публичной офертой.
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