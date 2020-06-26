2020-06-26T18:18:27+03:00
Общество

Особым автомобилям особые цены

Только в июне специальные цены на ремонт и оригинальные запасные части для коммерческих автомобилей
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Фото: Волго-Раст.Фото: Волго-Раст.
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Замена передних тормозных колодок от 4000 руб*.

Замена топливного фильтра от 2300 руб*.

Замена щеток стеклоочистителя от 1700 руб*.

Запишитесь на сервис в Официальный сервисный центр Volkswagen «Волга-Раст» на Мамаевом Кургане.

Тел.:+7(8442)781-333

*Цены указаны на автомобиль Volkswagen Caddy. Точный расчет на свой автомобиль уточняйте на приемке сервиса в дилерском центре Volkswagen «Волга-Раст». Акция действует до 30.06.2020. Организатор ООО «ВР-Моторс». Предложение не является публичной офертой.

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