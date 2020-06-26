Вы ждали, мы помним

Компактные немецкие седаны Volkswagen Jetta за почти сорок лет выпуска пережили шесть полноценных поколений и всегда были неизменно популярны и коммерчески успешны, так как отличались мощностью, надежностью, безопасностью при «демократичной» стоимости. Одно из важнейших преимуществ для России — их длительный срок службы при плохом качестве дорог и высокая ремонтопригодность.

И вот в 2019 году немецкий автогигант выпустил седьмую серию Jetta, которая в ближайшее время начнет выпускаться на заводе в Калуге, а с июня будет поставляться в Россию с конвейеров мексиканского завода Volkswagen.

Volkswagen Jetta уже ждет вас в салоне официального дилера Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане. Мы предлагаем специальные условия для покупателей. Но сначала — о самой машине, обновлениях и преимуществах.

Чем порадует Новый Volkswagen Jetta-7?

Прежде всего, Новый компактный седан Jetta будет собираться на универсальной модульной платформе MQB[1], которая является основой для всего обновленного ряда автомобилей Volkswagen Group. Это значит — компактность и эргономичность компоновки основных узлов и систем авто, улучшенная аэродинамика и энергопоглощение кузова, снижение общей массы машины и объема выбросов, максимально высокие показатели безопасности и качественно новая планировка салона.

Габариты кузова

Новый Jetta (4.702 х 1.799 х 1.459 мм) стал длиннее, шире и выше седанов шестого поколения, а заодно увеличила колесную базу на 35 мм (салон машины стал просторнее) и дорожный просвет до 160 мм (улучшило проходимость по дорогам плохого качества).

Новый дизайн

Внешний вид автомобиля изменился незначительно, но кузов приобрел большую практичность, легкость за счет использования прочных алюминиевых сплавов и аэродинамику. Добавились новые бамперы, увеличилась радиаторная решетка, появилась оригинальная LED[2]-оптика. Общее впечатление: машина стала строже, выразительнее, лаконичнее и выглядит «дороже».

Двигатель и ходовые характеристики

На российский рынок Новый Jetta поставляется с двумя типами моторов - «атмосферником» 1.6 MPI[3] на 110 лошадиных сил с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатым «автоматом» и легким турбированным 1.4 TSI[4] (150 л.с.) с 6-ступенчато АКПП. Движки — максимально экономичны и расходуют в среднем до 6-6.5 литров/100 км и разгоняют седан «до сотни» всего за 9 секунд.

Управление и безопасность

Новый Volkswagen Jetta — автомобиль последнего поколения, укомплектованный сложными системами безопасности и помощи водителю по всем законам современного немецкого автопрома:

- система курсовой устойчивости ESC[5] с автоматической поддержкой заданной траектории движения;

- модернизированный круиз-контроль с коррекцией скорости и торможения в зависимости от качества дорожного покрытия;

- система стабилизации автомобиля при маневрах ESP[6];

- контроль и коррекция полосы движения;

- автиблокировка ABS[7] с автоматической опцией антипробуксовки;

- автоматическое удержание авто на наклонной дороге Hill Hold[8];

- система предупреждения столкновений с автоматизированным экстренным/послеаварийным торможением;

- контроль слепых зон;

- слежение за разметкой;

- контроль давления в шинах;

- автоуправление яркостью дальнего света;

- контроль состояния водителя с оповещением;

- встроенная навигация ЭРА-Глонасс.

Кроме того, пассажиры защищены пакетом из 6 подушек безопасности, точечными ремнями на каждом сиденье и креплениями Isofix[9] для установки детских автолюлек и автокресел для перевозки малышей.

Салон автомобиля

Обновился и просторный салон седана, получивший:

- панорамную крышу с люком;

- более качественную обивку поверхностей;

- мягкие кресла с вентиляцией и подогревом в зимнее время;

- декоративную подсветку;

- 2-зонный климат контроль уже в базовой комплектации;

- полный электропакет с подогревом;

- 400-ваттную акустическую систему с сенсорным экраном.

Фото: Волго-Раст.

Улучшен комфорт и информирование водителя. Рабочее место оборудовано информативной цифровой панелью приборов, регулируемым мультифункциональным рулевым колесом, кнопочным пуском двигателя и системой сохранения четырех водительских профилей (индивидуальных настроек) в памяти бортового компьютера.

Фото: Волго-Раст.

Title: Улучшен комфорт и информирование водителя у Нового Volkswagen Jetta

Alt: Рабочее место оборудовано информативной цифровой панелью приборов, регулируемым мультифункциональным рулевым колесом, кнопочным пуском двигателя и системой сохранения четырех водительских профилей в памяти бортового компьютера

Комплектации и цены Нового Volkswagen Jetta

Новый немецкий седан будет представлен в автосалоне Волга-Раст в Волгограде своим основными комплектациями:

- Origin[10] (базовая). Ее комплектация уже перечислена выше.

- Respect[11] (улучшенная) – дополнительно комплектуется парктроником, датчиками дождя, дополнительной подсветкой салона и противотуманными фарами.

- Status[12] (топовая) — адаптивный круиз-контроль, дополнительно спортивные конструкции передних кресел, обивка салона искусственной кожей, подогрев всех сидений, медиакомплекс с 8-дюймовым дисплеем.

Новый Volkswagen Jetta в наличии и по привлекательной цене от 1 405 000 руб*. у официального дилера Volkswagen Волга-Раст. Успейте получить индивидуальные условия на покупку в июне.

Детали акции — по телефону: (8442) 781-111.

[1]MQB - (нем. Modularer Querbaukasten, сокращённо MQB, транслитерация МКьюБ) одна из платформ концерна Volkswagen

[2]LED - (англ.) ЛЭД

[3] MPI - (англ. Multi Point Injection, сокращенно MPI, транслитерация МПиАй) бензиновый нетурбированный двигатель, использующий распределенный многоточечный впрыск топлива через инжекторы

[4] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом

[5] ESC - (англ.) ЕСЦ

[6] ESP - (англ.) ЕСП

[7] ABS - (англ.) АБС

[8] Hill Hold - (англ.) Хил Холд

[9] Isofix - (англ.) Изофикс

[10] Origin - (англ.) Ориджн

[11] Respect - (англ.) Респект

[12] Status - (англ.) Статус

*Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Origin (Ориджин) с МКПП при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый) до 30.06.2020. Предложение не является публичной офертой.

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