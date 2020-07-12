2020-07-12T13:53:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 июля: плюс 96 заболевших и 1 смерть

Мы собрали последние данные о ситуации с COVID-19 в Волгограде и области к 12 июля 2020 года
Юлия Данильченко
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Число заразившихся 12 июля - 96 человек.Число заразившихся 12 июля - 96 человек.
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Коронавирус продолжает распространяться на территории Волгоградской области: по оперативным данным ИЦК, на утро 12 июля 2020 года статистика заболеваемости увеличилась на 96 новые случаев. Всего в регионе более 7,4 тысяч инфицированных ковидом, в России – более 727 тысяч. Мы собрали последние новости о коронавирусе.

Помимо прироста увеличивается число полностью вылечившихся пациентов. За весь период пандемии выздоровели почти 4 тысячи волгоградцев. Сегодня домой отправились еще 6 человек. Пополняется статистика летальных исходов: к 47 смертельным случаям прибавился еще один. О погибшем сообщили 12 июля. Последней жертвой опасной инфекции стал 56-летний житель Быково. У мужчины диагностировали ковид после вызова «скорой». Оказалось, он уже пятый день болел, но пытался вылечиться самостоятельно. Состояние ухудшалось, лишь тогда зараженный обратился за медицинской помощью, но его не спасли. Всего в России сегодня подтвердили ковид у 130 умерших.

Сейчас в больницах Волгоградской области на лечении с диагнозом COVID-19 находятся почти 2 тысячи волгоградцев, более 1,3 тысяч на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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