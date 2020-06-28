В Волгограде за 27 миллионов ликвидируют места концентрации ДТП

В Волгограде немало мест, которые горожане даже называют проклятыми из-за постоянно случающихся ДТП. Среди них перекресток на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской в центре, проспекта Металлургов и Таращанцев, улицы Титова и Второй продольной на Красном, и многие другие. Двенадцать особо аварийных мест оборудуют в ближайшее время в Волгограде, чтобы ликвидировать места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Обойдутся работы в 27 миллионов рублей. На эти деньги в городе сделают круговое движение на перекрестке улиц Калинина и Циолковского, оборудуют три пешеходных перехода, пять перекрестков, установят светофоры и выделят дополнительную полосу для транспорта на проспекте Жукова. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию, заказчиком работ по ликвидации мест концентрации ДТП в Волгограде стало МБУ «Северное». Средства на них выделят из бюджета муниципальной организации. Подрядчика выберут 9 июля. Завершить все работы он должен будет до 30 сентября 2020 года включительно.

ГДЕ ПОСТАВЯТ СВЕТОФОРЫ

1. Пересечение улиц Лазоревой и Куйбышева в Красноармейском районе Волгограда

Один из опасных в плане ДТП объектов – перекресток улиц Лазоревой и Куйбышева на юге города. Здесь планируют установить новые светофоры. Консольные опоры сделают на Лазоревой на каждом направлении. На них повесят по три транспортных светофора на сверх ярких оптических модулях и два пешеходных. Предусмотрен и обратный отсчет времени, повторители сигналов на консольной части, а также дорожные знаки «Стоп линия» и «Пешеходный переход».

На улице Куйбышева также сделают по два современных светофора. Кроме того подрядчик должен будет обустроить пешеходную дорожку, поставить бордюры и турникетное ограждение.

2. Пересечение улиц Красных командиров и Вельботной в Красноармейском

Также в Красноармейском новые светофоры появятся на перекрестке улиц Красных командиров и Вельботной. В смету включены 12 транспортных светофоров и три для пешеходов – все с обратным отсчетом, а также десяток новых дорожных знаков.

ГДЕ СДЕЛАЮТ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

1. Улица Хиросимы (у домов №7А, 7Б, 14) в Центральном районе

В центре на улице Хиросимы будут обустраивать безопасный пешеходный переход. В обоих направлениях появится лежачий полицейский. Компанию ему составят белая с желтым разметка зебры из горячего пластика. На консолях разместят светодиодные светильники и несколько светофоров, а также знаки «Пешеходный переход». Также запланирован демонтаж тротуара на разделительной полосе и строительство нового, в том числе на нечетной стороне улицы. Предусмотрено и устройство пандусов, чтобы было удобней пешеходам с колясками.

Для водителей поставят знаки «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости (40 км/ч)». Кроме того, на Хиросимы появятся 24 автономных светодиодных маркера для дорожной разметки.

Улица Хиросимы.

2. Улица Штеменко напротив домов №41и №31 в Краснооктябрьском районе

Еще один переход обустроят на Красном на улице Штеменко. Там тоже сделают лежачих полицейских, зебру с пластиковой разметкой и с каждой стороны установят по два светодиодных светильника, по два светофора и новые знаки. В смету заложили также новый тротуар с пандусами и 60 светодиодных маркеров.

Улица Штеменко.

3. Улица Таращанцев - проспект Металлургов (местный проезд) в Краснооктябрьском районе

Вторая зебра с лежачим полицейским в Краснооктябрьском районе появится на местном проезде пересечения проспекта Металлургов с улицей Таращанцев. В комплекте к ним идут 46 светодиодных маркеров и сразу 16 дорожных знаков, в том числе «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч).

Улица Таращанцев - проспект Металлургов.

ГДЕ СДЕЛАЮТ КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Пересечение улиц Калинина и Циолковского в Ворошиловском районе

В Ворошиловском районе организуют круговое движение на перекрестке улиц Калинина и Циолковского. Там сделают центральный островок из асфальтобетона диаметром 12 метров. Обновят асфальт, часть тротуара вымостят плиткой и установят 16 дорожных знаков.

Калинина - Циолковского.

ГДЕ ОБУСТРОЯТ ПЕРЕКРЕСТКИ

1. Пересечение улиц Еременко и Титова в Краснооктябрьском районе

Еще один объект на Красном – сложный перекресток Второй продольной и улицы Титова. Там предусмотрена установка выносных консолей светофоров и дорожных знаков, а также обустройство самого перекрестка с разделительным островком. В планы заложены новые пешеходные и транспортные светофоры на сверх ярких оптических модулях с обратным отсчетом, светодиодные светильники и новые дорожные знаки. Для пешеходов также появятся знаки - «Перед переходом дороги убедитесь, что транспортные средства остановились», а водителей по традиции предупредят о запрете поворота, работе эвакуатора камер фотовидеофиксации.

Дорога чуть изменит геометрию: часть бордюров снимут и установят в другом месте, заасфальтировав проезжую часть. На среднике сделают пешеходную дорожку.

Еременко - Титова.

2 Пересечение улиц Исторической и Домостроителей в Дзержинском районе

Еще один перекресток обновят в Дзержинском на пересечении улиц Исторической и Домостроителей. Там тоже заменят светофоры на современные, повесят новые дорожные знаки. А еще сделают дополнительную полосу на улице Домостроителей по направлению движения от Краснополянской. Так что попутно обновят и урезанный тротуар.

3. Пересечение улиц Череповецкой и Ростовской в Ворошиловском районе Обновление ждет и жителей Ворошиловского района – там работы затронут перекресток Череповецкой и Ростовской улиц. Перейти дорогу в этом месте не так-то просто и совсем не удобно для тех, кто пользуется общественным транспортом, идущим по Второй продольной. На Повороте проезжая часть также изменит геометрию. Так что бордюр перенесут ближе к домам, обновят асфальт и тротуар. Плюс к этому на перекрестке заменят пешеходные и транспортные светофоры.

Пересечение улиц Череповецкой и Ростовской.

4. Пересечение улиц 64-й Армии и Кирова в Кировском районе

Два перекрестка обустроят в Кировском районе. Один из них - на пересечении улицы Кирова с улицей 64-й Армии. Здесь поставят новые светофоры с обратным отсчетом и знаки, обновят тротуар, сделают пандусы для пешеходов. Также на перекрестке появятся лежачие полицейские и нарисуют новую зебру из горячего пластика и поставят турникетные ограждения.

5 Пересечение улиц 64-й Армии, Минина и З. Маресьевой в Кировском районе

Последним в списке значится пересечение улицы 64-й Армии с улицами Минина и Зины Маресьевой. На улице 64-й Армии поставят новые светофоры и знаки, обустроят тротуар с пандусами для удобного перехода, нанесут новую бело-желтую разметку. На улицах Козьмы Минина и Зины Маресьевой также нарисуют зебру, обустроят лежачих полицейских и поставят новые знаки.

Пересечение улиц 64-й Армии, Минина и З. Маресьевой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА НА ПРОСПЕКТЕ ЖУКОВА

На небольшом участке проспекта Жукова для снижения аварийности за счет разделительной полосы сделают дополнительную полосу движения. В смету заложили демонтаж 257 метров бордюрного камня, установку новой границы проезжей части и новый асфальт.

На все работы предусмотрена гарантия, самая большая на дорогие светофоры – 4 года. Пластиковая разметка должна продержаться год, знаки – два года. Подрядчик будет отвечать рублем за все дефекты.