2020-06-26T13:57:38+03:00
Общество

В лидерах по заболевшим Камышин и Михайловка: карта распространения коронавируса на 26 июня

На 26 июня 2020 большая часть из 110 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области из больших городов [статистика, география распространения, карта, распределение по районам, подробности]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Среди пациентов с коронавирусом детей немного.Среди пациентов с коронавирусом детей немного.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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География распространения коронавируса в Волгоградской области на 26 июня включает все крупные города и всего 12 районов региона. Из 110 новых заболевших коронавирусом тридцать приходится на Волгоград. Девять человек заразились в Волжском. А вот в лидерах по приросту зараженных ковидом оказались Камышин – плюс 24 случая, а также Михайловский район – у 12 человек подтвердили COVID-19. Вырвались вперед также Палласовский район с девятью новыми случаями коронавируса и Среднеахтубинский – 8 новых инфицированных за сутки. Отметилась и Дубовка, где количество заболевших выросло сразу на 6 человек. Заразились коронавирусом три младенца и еще шестеро детей и подростков. Среди новых ковидных много возрастных пациентов – заболели 59 человек, перешагнувших полувековой рубеж. А вот молодежи по-прежнему единицы – всего 8 человек.

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, распределение заболевших коронавирусом по остальным районам Волгоградской области выглядит так: три случая в Ленинском, по два – в Иловлинском, Даниловском и Жирновском. Еще три района зафиксировали прибавку в одного пациента с ковидом – это Городищенский, Еланский и Фроловский.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 26 июня 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 26 июня 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых заболевших на 26 июня нет никого, кто бы выезжал за пределы Волгоградской области. 57 человек знают, от кого и как они заразились коронавирусом, остальные – нет.

В лидерах по общему числу заболевших ковидом, вполне логично, Волгоград - 2315 заразившихся. В Волжском - 431 случай. И третьим идет стремительно набирающий Камышин - 409 инфицированных. Помимо вырвавшихся вперед из-за крупных очагов Урюпинского и Николаевского районов, более двухсот заболевших также в продолжающих прирастать новыми случаями Михайловке, Городищенском и Среднеахтубинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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