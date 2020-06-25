2020-06-25T17:30:46+03:00
Экономика

ВТБ в Волгоградской области запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса

ВТБ предлагает региональным предпринимателям новую услугу «Выездной сервис», с помощью которой клиент сможет открыть расчетный счет без посещения офиса банка
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В настоящее время сервис уже доступен в 17 городах России.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо на сайте ВТБ подать заявку на открытие счета. После чего с клиентом свяжется сотрудник банка и подтвердит запрос на удаленную операцию. Выездной менеджер обсудит c клиентом по телефону список документов, который потребуется для открытия расчетного счета, и договорится о дате, времени и месте встречи с предпринимателем.

Воспользоваться сервисом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой. На текущий момент «Выездной сервис», помимо Волгограда, доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени и Оренбурге.

«Для предпринимателей очень важна экономия времени и удобство обслуживания. Понимая это, мы разработали «Выездной сервис», который позволит новым клиентам банка, не выходя из дома или их офиса, быстро открыть расчётный счёт и начать осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Пока сервис запущен в 17 городах России, но в дальнейшем мы планируем масштабировать его и на другие регионы страны», - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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