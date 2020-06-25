Дни Принципиально Нового SKODA RAPID в Волга-Раст-Октава с 27 июня по 5 июля!

И неважно - дело касается торта или дивана. Даже в рамках одной семьи мнения обо всем - разные. В России миллионы семей, и все они мечтают о разном, но сходятся в одном. Им нужен семейный автомобиль, который понравится всем.

C 27 июня по 5 июля 2020 года официальный дилер ŠKODA «Волга-Раст-Октава» приглашает Вас пройти индивидуальный праздничный тест-драйв на Новом ŠKODA RAPID по адресу: г. Волгоград, ул. К. Либкнехта 19А.

Вас ждут:

Мы позаботились о том, чтобы пребывание в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников. Все поверхности в Дилерском центре дезинфицируются и являются безопасными для посетителей салона. Каждый тестовый автомобиль проходит обработку и дезинфекцию.

Записаться на тест-драйв Вы можете по телефону: +7 (8442) 55-14-14 или на сайте

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