2020-06-25T13:06:26+03:00
Экономика

ВТБ: россияне утроили траты на туризм

ВТБ изучил затраты россиян на туристические поездки в первой половине июня
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Всего за это время, по данным эквайрингового бизнеса банка, объем заказов в турагентствах составил 320 млн рублей, что почти в 3 раза превосходит результаты за аналогичный период мая и почти в 3,5 раза – апреля. Резкий рост зафиксирован во всех смежных сегментах: бронирование железнодорожных, авиабилетов, отелей. При этом до показателей февраля-марта уровень расходов российских граждан пока не восстановился.

Общее число заказов в туристических агентствах в июне уже превысило 21 тыс. шт, что на 160% превышает результат за первую половину мая и на 219% - апреля. Средняя сумма трат на поездки уже выше значений весенних месяцев (+6% к апрелю и +8% к маю), но почти на 43% ниже, чем затраты до периода пандемии. Это говорит о том, что россияне пока предпочитают поездки на более короткие расстояния.

Схожие тенденции наблюдаются и в сегменте транспорта. Затраты на железнодорожные билеты в первой половине июня в 2 раза превысили результат мая и почти в 2,5 – апреля. По сравнению с февралем оборот пока ниже на 45%. При этом размер среднего чека в июне составляет порядка 2 000 рублей и уже превышает не только весенние, но даже зимние показатели – на 16%.

В сегменте авиабилетов объем трат по картам также кратно вырос – до более чем 1 млрд. рублей всего за две первые недели лета. По сравнению с маем расходы увеличились на 157%, апрелем – 211%. До показателей февраля текущие расходы «не добирают» примерно 50%. Средний чек пока уступает показателю до пандемии, но разница составляет символические 3%.

Наконец, объем трат на бронирование отелей составил 250 млн рублей. Показатели прироста к апрелю-маю сопоставимы с авиабилетами, но отставание до февральских значений пока больше – 66%. При этом по размеру среднего чека траты в данной категории обгоняют все три месяца, включая февраль на 20%.

«Мы видим, что сферы досуга и развлечений все больше возвращаются к нормальной жизни – открываются торговые центры, летние веранды и кафе, салоны красоты, и везде траты в первые дни оказываются кратно выше предыдущих значений. Спрос на туристические поездки столь же резко вырос по сравнению с двумя предыдущими месяцами, но до показателей начала года еще не восстановился. Пока еще закрыты границы, не все отели возобновили работу в полном объеме, и не все граждане готовы к поездкам на дальние расстояния, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ. – Интересно, что в сегменте гостиниц средний чек уже превышает показатели зимы этого года. Возможно, таким образом отельный бизнес пытается компенсировать недополученные доходы от начала отпускного сезона. Однако окончательный вывод о том, насколько у граждан вырос спрос на внутренний туризм, можно будет делать только в июле-августе этого года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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