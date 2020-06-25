Ирина Гусева: «Конституция - это живой закон, который позволит нам жить и развиваться в новых условиях»

Совсем немного времени осталось до того момента, когда жители нашей страны выскажут свое мнение о поправках в Конституцию РФ. Итогом масштабного обсуждения стали корректировки 34 статей основного закона. Голосование продлится семь дней - с 25 июня по 1 июля. О предстоящем событии мы побеседовали с депутатом Госдумы от Волгоградской области - первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, членом фракции «Единая Россия» Ириной Гусевой.

- Ирина Михайловна, какой настрой накануне голосования?

- Проделана огромная разъяснительная работа в родном регионе - как на встречах с людьми, так и через интернет. Получена масса предложений и замечаний, порой неожиданных и острых. Радует, что волгоградцы четко понимают: будущее у нас есть, если действовать вместе, в единой команде. Власть должна слышать людей, а люди - власть, без этого результата не будет. И это особенно важно в преддверии голосования за поправки в Конституцию. Она была принята 27 лет назад, это большой отрезок времени. За эти годы многое изменилось, и прежде всего - мы сами. Мы стали старше, наши взгляды и представления о многих вещах также претерпели понятные изменения. У нас выросли дети и внуки, и это еще один мощный стимул пересмотреть и дополнить конституционные нормы. Именно юному поколению предстоит жить по новым законам, ведь Конституция принимается не на один день. Это живой закон, который позволит нам жить и развиваться в новых условиях.

- Какие поправки в Конституцию вы бы выделили?

- Социальный блок. Это рост экономики и благосостояния граждан, адресная помощь нуждающимся, гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, необходимость нормального функционирования пенсионной системы и индексации пенсий. Особо отмечу, что поправки закрепляют права детей как приоритета социальной политики государства. Вместе с Конституцией мы обновляем и отношение государства к семье и детям. Это поддержка устоев традиционной семьи, где есть папа и мама, и, конечно, это широкие социальные гарантии для семей с детьми. Вообще цель поправок - повышение качества и уровня жизни наших людей. Закрепление этих норм делает невозможным какой-то откат назад. Ведь теперь это будут конституционные гарантии, которые обязательны для исполнения органами власти и правительством.

- Сейчас многие критикуют поправку об «обнулении» президентских сроков.

- Эта поправка одобрена Конституционным судом, все юридические нормы здесь соблюдены. И она будет применена только в случае, если изменения в Конституцию поддержат наши граждане. Она дает право, в том числе и действующему президенту, избираться на следующий срок. Но это лишь право, а не обязанность или пожизненная привилегия занимать этот пост.

- Кто-то считает, что идти на участки нет смысла - все уже решено.

- Да, поправки утвердили Госдума и Совет Федерации, все решения направлены президенту Путину. Но он твердо заявил - его подпись под документом появится только в том случае, если за изменения проголосует народ России. И те, кто говорит, что «все решено», просто лгут. Эта эмоция «не пойду голосовать - все решено, или не пойду - на всех обижен» как минимум непродуктивна. Все решает только волеизъявление людей, поэтому прийти на участок нужно обязательно. Каждый голос ценен, каждое мнение - «да» или «нет» - будет учтено.

Конституция - наш основной закон, и важно проголосовать за него всем миром. Я надеюсь, что Волгоградская область поддержит изменения. Ведь у нас огромное количество идей и серьезных планов на будущее. Волгоградцы - ответственные, активные и порядочные люди, которые всей душой болеют за родную землю и за будущее своих детей. Поэтому ожидаю, что избирательные участки не будут пустовать.

- Голосование пройдет в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

- Для безопасности волгоградцев будет сделано все возможное. Приоритет - жизнь и здоровье как голосующих, так и членов комиссий. С собой на участок нужно взять только паспорт. Маску, перчатки, антисептик, даже авторучку каждый получит на месте. В местах голосования будет информационная разметка, указатели, непосредственные контакты сведены к минимуму. Кроме того, можно проголосовать на дому, на работе, по месту нахождения. Но главное - основной закон страны в любых условиях будет согласован с людьми, в этом можно быть абсолютно уверенным.